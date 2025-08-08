LISTA: 5 churrascarias em Porto Alegre para celebrar o Dia dos Pais

No próximo domingo (10) é celebrado o Dia dos Pais. Muitos preferem reunir a família em casa e fazer o tradicional churrasco de domingo, mas há aqueles pais que optam tirar o dia de descanso. Para as famílias que buscam um local para comemorar a data, mas sem deixar de lado a tradição do churrasco, confira cinco churrascarias para almoçar com seu pai ou com quem você ama para celebrar a data.

1. Churrascaria gigante

Com capacidade para até 500 pessoas , a terradochurrasco.leadsfood.app. , a Terra do Churrasco tem o propósito de celebrar uma das maiores tradições do Rio Grande do Sul: o churrasco. Apresentando um cardápio completo de assados, além de acompanhamentos, opções à la carte e sobremesas, o local se destaca pela diversidade no menu. Ao fundo do estabelecimento, está o amplo espaço kids, com opções diferentes de brinquedos para os pequenos. Reservas devem ser realizadas pelo site

• Endereço: rua Professor Cristiano Fischer, nº 1440.

• Horário: aos domingos, a partir das 12h.

2. Churrascaria raiz A Churrascaria Santo Antônio é conhecida por ser a primeira do Brasil CHURRASCARIA SANTO ANTÔNIO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

é a primeira churrascaria do Brasil. Além dos clássicos, como a costela no espeto, o local oferece outros cortes no menu, como o assado de tira, entrecot e prime rib, tendências platinas assadas na grelha. O cardápio também conta com adaptações dos pratos para clientes veganos, vegetarianos e pescetarianos. Mais informações pelo WhatsApp (51) 9517-9278. Da tradicionalíssima costela à contemporânea parrilla uruguaia, o restaurante Santo Antônio , com 90 anos,Além dos clássicos, como a costela no espeto, o local oferece outros cortes no menu, como o assado de tira, entrecot e prime rib, tendências platinas assadas na grelha. O cardápio também conta com adaptações dos pratos para clientes veganos, vegetarianos e pescetarianos. Mais informações pelo WhatsApp

• Endereço: rua Dr. Timóteo, nº 465, bairro Moinhos de Vento.

• Horário: aos domingos, das 11h30min às 15h30 min e das 18h30min às 23h.

LEIA TAMBÉM > Tradicional restaurante preserva a cultura polonesa em Porto Alegre há quase três décadas

3. Churrascaria dos famosos A churrascaria Barranco fica na avenida Protásio Alves, nº 1578 THAYNÁ WEISSBACH/JC

Clássico em Porto Alegre, o Barranco já recebeu alguns artistas famosos, como Cauã Reymond, Antônio Fagundes, Felipe Araújo e Fafá de Belém . Inaugurada em 1969, a churrascaria oferece cordeiro desossado, filés, galeto, entre outros. O espaço ao ar livre entre as árvores é um dos destaques do estabelecimento. Mais informações sobre reservas e menu disponíveis no site www.churrascariabarranco.com.br.

• Endereço: avenida Protásio Alves, nº 1578, bairro Alto Petrópolis.

• Horário: diariamente, das 11h30min à meia-noite.

4. Parrilla do Mercado Público Darwin Mariño é o chef por trás do cardápio do Ríncon 74, operação que fica no Mercado Público da Capital EVANDRO OLIVEIRA/JC

o Ríncon 74 é a primeira parrilla do tradicional espaço . Além do entrecot, os destaques do cardápio são a tira de costela dianteira, com opção para uma ou duas pessoas, carré de cordeiro e a picanha Black Angus. Reservas devem ser realizadas pelo WhatsApp: (51) 9828-5805. Com influência uruguaia e argentina, o Ríncon 74 aposta em releituras de pratos típicos gaúchos. Localizado no segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre,. Além do entrecot, os destaques do cardápio são a tira de costela dianteira, com opção para uma ou duas pessoas, carré de cordeiro e a picanha Black Angus.

• Endereço: Mercado Público de Porto Alegre, Largo Jorn. Glênio Péres.

• Horário: aos domingos, das 11h às 15h30min.

5. Churras Veg Evandro Rodrigues é o nome por trás do Picanha's Grill Veg na Capital ARQUIVO PESSOAL/REPRODUÇÃO/JC

LEIA TAMBÉM > Tradicional hamburgueria de Porto Alegre realiza oficina em comemoração ao Dia dos Pais

O estabelecimento oferece churrasco vegano para a clientela, com opções de carnes produzidas a partir da proteína do trigo, além de legumes na brasa. O espeto corrido está disponível aos fins de semana. Informações sobre reserva através do Whatsapp: (51) 99879-7956. Picanha’s Grill Veg adapta características do churrasco raiz para trazer um novo olhar à sociedade.para a clientela, com opções de carnes produzidas a partir da proteína do trigo, além de legumes na brasa. O espeto corrido está disponível aos fins de semana.

• Endereço: rua Gen. Lima e Silva, nº 254, Cidade Baixa.

• Horário: aos domingos, das 11h às 15h.