LISTA: 5 churrascarias em Porto Alegre para celebrar o Dia dos Pais

No próximo domingo (10) é celebrado o Dia dos Pais. Muitos preferem reunir a família em casa e fazer o tradicional churrasco de domingo, mas há aqueles pais que optam tirar o dia de descanso. Para as famílias que buscam um local para comemorar a data, mas sem deixar de lado a tradição do churrasco, confira cinco churrascarias para almoçar com seu pai ou com quem você ama para celebrar a data.
1. Churrascaria gigante
Com capacidade para até 500 pessoas, a Terra do Churrasco tem o propósito de celebrar uma das maiores tradições do Rio Grande do Sul: o churrasco. Apresentando um cardápio completo de assados, além de acompanhamentos, opções à la carte e sobremesas, o local se destaca pela diversidade no menu. Ao fundo do estabelecimento, está o amplo espaço kids, com opções diferentes de brinquedos para os pequenos. Reservas devem ser realizadas pelo site terradochurrasco.leadsfood.app.
• Endereço: rua Professor Cristiano Fischer, nº 1440.
• Horário: aos domingos, a partir das 12h.
2. Churrascaria raiz
A Churrascaria Santo Antônio é conhecida por ser a primeira do Brasil
CHURRASCARIA SANTO ANTÔNIO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC
Da tradicionalíssima costela à contemporânea parrilla uruguaia, o restaurante Santo Antônio, com 90 anos, é a primeira churrascaria do Brasil. Além dos clássicos, como a costela no espeto, o local oferece outros cortes no menu, como o assado de tira, entrecot e prime rib, tendências platinas assadas na grelha. O cardápio também conta com adaptações dos pratos para clientes veganos, vegetarianos e pescetarianos. Mais informações pelo WhatsApp (51) 9517-9278.
• Endereço: rua Dr. Timóteo, nº 465, bairro Moinhos de Vento.
• Horário: aos domingos, das 11h30min às 15h30 min e das 18h30min às 23h.
3. Churrascaria dos famosos
A churrascaria Barranco fica na avenida Protásio Alves, nº 1578
THAYNÁ WEISSBACH/JC
Clássico em Porto Alegre, o Barranco já recebeu alguns artistas famosos, como Cauã Reymond, Antônio Fagundes, Felipe Araújo e Fafá de Belém. Inaugurada em 1969, a churrascaria oferece cordeiro desossado, filés, galeto, entre outros. O espaço ao ar livre entre as árvores é um dos destaques do estabelecimento. Mais informações sobre reservas e menu disponíveis no site www.churrascariabarranco.com.br.
• Endereço: avenida Protásio Alves, nº 1578, bairro Alto Petrópolis.
• Horário: diariamente, das 11h30min à meia-noite.
4. Parrilla do Mercado Público
Darwin Mariño é o chef por trás do cardápio do Ríncon 74, operação que fica no Mercado Público da Capital
EVANDRO OLIVEIRA/JC
Com influência uruguaia e argentina, o Ríncon 74 aposta em releituras de pratos típicos gaúchos. Localizado no segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre, o Ríncon 74 é a primeira parrilla do tradicional espaço. Além do entrecot, os destaques do cardápio são a tira de costela dianteira, com opção para uma ou duas pessoas, carré de cordeiro e a picanha Black Angus. Reservas devem ser realizadas pelo WhatsApp: (51) 9828-5805.
• Endereço: Mercado Público de Porto Alegre, Largo Jorn. Glênio Péres.
• Horário: aos domingos, das 11h às 15h30min.
5. Churras Veg
Evandro Rodrigues é o nome por trás do Picanha's Grill Veg na Capital
ARQUIVO PESSOAL/REPRODUÇÃO/JC
O Picanha’s Grill Veg adapta características do churrasco raiz para trazer um novo olhar à sociedade. O estabelecimento oferece churrasco vegano para a clientela, com opções de carnes produzidas a partir da proteína do trigo, além de legumes na brasa. O espeto corrido está disponível aos fins de semana. Informações sobre reserva através do Whatsapp: (51) 99879-7956.
• Endereço: rua Gen. Lima e Silva, nº 254, Cidade Baixa.
• Horário: aos domingos, das 11h às 15h.
