Natal é oportunidade para pequenos negócios

É oficial: restamos na reta final para acabar o ano. Mas, para quem empreende, tem muito chão pela frente. Isso porque o Natal é uma das principais datas para grande parte dos negócios, especialmente no varejo. Para os pequenos empreendedores, a data tem ainda mais relevância no calendário anual, já que é uma oportunidade de incrementar as vendas.

Como consumidores, começamos a planejar as lembrancinhas, sortear os amigos secretos e comprar presentes para pessoas especiais. E nem sempre é fácil ter ideias diferentes e que surpreendam. Nesse caso, a criatividade é uma aliada. Para quem optar por essa estratégia, as feiras que reúnem marcas locais podem ser uma ótima escolha . Não faltam opções no calendário da Capital: é só preparar a listinha de presentes e ir às compras.

A Crafteria, feira com curadoria de produtos feitos à mão, terá uma edição de Natal nos dias 6 e 7 de dezembro, das 14h às 20h, no Brita, na Cidade Baixa. Outra feira clássica de Porto Alegre é a Open, que tem como foco destacar o design independente. A edição de Natal será nos dias 19 e 20 de dezembro, no Instituto Ling. Com moda autoral, brechós e arte, a Feira Mosaico é outra atração do calendário da economia criativa porto-alegrense. A edição natalina será no dia 7 de dezembro, na praça Berta Starosta, no Bom Fim.

E essas são apenas algumas das muitas opções que se espalham pelas diferentes regiões da cidade e que têm como objetivo fortalecer datas locais neste fim de ano. Fica a sugestão para aproveitar o Natal de 2025 para apoiar os pequenos empreendedores gaúchos.