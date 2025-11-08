LISTA: 5 empreendimentos criados nas periferias do Rio Grande do Sul

O empreendedorismo nas periferias é tema de destaque neste final de semana com a Expo Favela Rio Grande do Sul . O evento realizado nesta sexta e neste sábado na Fábrica Guayba, no Instituto Caldeira, reúne expositores gaúchos com seus negócios que surgem nas comunidades e buscam visibilidade para atingir seu público.

Com ênfase na cultura afrodescendente e com o intuito de atingir essas pessoas por conta de uma dor pessoal ou coletiva, como explicam algumas empreendedoras no local, a feira conta com negócios diversos, de estética, moda, cultura, gestão profissional e esportes, por exemplo.

Neste sábado (8), o Geração E esteve presente na Expo Favela e reuniu cinco empreendimentos com origem na periferia e que se destacam pela inovação e criatividade.

1. CT Carla Silva

Fundado em 2013 pela lutadora de boxe Carla Silva (@ctcarlasilva), em Esteio, o centro de treinamento que leva o nome da atleta é voltado a mulheres que se sentem indefesas e buscam não só um meio para se proteger, mas também um lugar para cuidar da saúde mental, como explica a empreendedora. Frisa também que participou das outras edições do evento na Capital e conseguiu novas alunas . Neste ano, seu estande conta com camisetas personalizadas de personalidades negras, muitas com luvas de boxe.

"Meu trabalho é pensando na saúde mental dessas mulheres. Para que elas consigam se defender e sair de algumas situações abusivas. Muitas delas entram no boxe pensando que vão brigar com o agressor. Mas na verdade elas se fortalecem tanto que conseguem sair daquele relacionamento ou daquela situação. É uma rede de apoio e acolhimento, na qual elas conseguem ver outras mulheres que já saíram daquela situação e conseguem se fortalecer. Esse é o trabalho do box: fortalecimento", destaca Carla.

2. Madu RH

Negra de pele clara, a gerente de recursos humanos e fundadora da Madu RH (@rh_madu), Thais Altieri, revela que por anos não se sentia pertencente aos grupos que participava, já que não se sentia negra, nem branca, e não sabia onde se encontrar. E foi a partir dessa jornada de autoconhecimento que ela criou sua empresa em fevereiro de 2024, para levar diversidade e inovação às empresas com pessoas que muitas vezes acabam se sentindo perdidas neste posicionamento. O Madu, do nome da empresa, significa humano em Igbo, um dialeto africano, explica a empreendedora.

"Percebia que as pessoas de fato não tinham oportunidade porque as portas eram fechadas antes de chegarem naqueles espaços. Trabalho com RH há 15 anos e a Madu veio com a ideia de poder trazer essas pessoas qualificadas para as empresas de uma forma estratégica", conta Thais.

3. Coletivo Kindezi

O coletivo (@coletivo_kindezi) trabalha com literatura afropindorâmica, relata uma de suas fundadoras, Rose Diaz. Com livros infantis, traz protagonismo para negros e indígenas em "uma história que a escola não conta", opina a fundadora. O movimento surgiu em 2017 e se fortaleceu na pandemia. A presença nas feiras e exposições é resistência, já que os livros não fazem o sucesso desejado nas vendas, afirma Rose.

"Esse trabalho vai fazer parte de uma transformação para um mundo com equidade, e não mais igualdade. Esse é o nosso foco. Trabalhar com literatura e materiais afro referenciados e indígenas, levando para onde for necessário o conteúdo para que tenhamos a mudança de fato na sociedade", completa.

Coletivo Kindezi busca trazer protagonismo para histórias afropindorâmicas Cássio Fonseca/Especial/JC

4. Escritório de Rimoterapia

Estúdio de produção criativa da cultura Hip-Hop, o Escritório (@escritorioderimoterapia) produz artistas periféricos na música e na literatura , que hoje é o foco do idealizador do projeto, Daniel Couto, conhecido artisticamente como dkg.dekilograma. O intuito é levar a literatura para a periferia e atuar em projetos sociais que expandam a cultura hip hop.

"Dentro disso tudo englobei mais de 50 artistas, seis escritores, projetos paralelos como o Slam nas escolas, as batalhas de rima, as oficinas, as palestras e os shows. Então foi dentro desse contexto que o escritório cresceu e hoje nós somos oito pessoas trabalhando na produção tanto editorial quanto musical", celebra o artista e empreendedor.

5. Atliê NêgaNagô

Criado em Caxias do Sul em 2015, o NêgaNagô (@neganago_i) passou a ter uma sede fixa neste ano. Antes, as peças que remetem à cultura africana eram confeccionadas em casa, conta a criadora do empreendimento, Jaqueline Daudi, que começou a caminhada ao lado da mãe, falecida em 2017. Ela comemora a expansão do negócio, rico em cores vibrantes que celebram ancestralidade , e entende que a presença em exposições na Capital é importante para abrir as portas de um novo mercado, já que vê a Serra como resistente ao estilo da empreitada.

"Tenho também uma ideia de que o meu trabalho não é só moda. Ele também é uma identidade, é uma forma de fazer política. Quando vestimos uma peça afrocentrada nós falamos para o mundo que temos identidade e que não necessitamos nos vestirmos e nos portarmos de forma eurocentrada pra sermos vistos", enfatiza Jaqueline.