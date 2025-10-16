LISTA: 10 padarias para conhecer e celebrar o Dia do Pão em Porto Alegre

Muitas novidades gastronômicas surgem o tempo todo, e alguns hábitos alimentares mudam ao passar dos anos. Mas tem uma comida que resiste a todas as mudanças: o pão. Uma receita simples, com farinha, água, sal e fermento, mas que nunca sai de moda. Pensando nisso, para celebrar o Dia Mundial do Pão, o GeraçãoE listou 10 padarias de Porto Alegre para quem gosta e não abre mão do bom e velho pãozinho.

1. Confeitaria Copacabana

Localizada no Mercado Público, um dos principais cartões postais de Porto Alegre, a Confeitaria Copacabana é uma das operações mais antigas do ponto turístico. Com 70 anos de história, o negócio sobreviveu, junto ao Mercado Público, aos incêndios e à enchente, que atravessaram suas histórias. Além dos pães, a padaria trabalha com doces, bolos, pão de queijo, entre outras variedades.

• Confeitaria Copacabana: Mercado Público - largo Glênio Péres, nº 1, Centro Histórico - loja 131 a 137.

• Horário: 5h30min às 22h, de segunda a sábado.

2. Casa Marrom

Aberta em 2022, a Casa Marrom tem um ambiente pensado para ser aconchegante, mas foi criada com foco em entregas e retiradas no local. A loja vende itens para café da manhã, como bebidas, saladas, salgados, doces e sanduíches.

• Casa Marrom: rua Comendador Rodolfo Gomes, nº 590, bairro Menino Deus.

• Horário: 7h às 20h, todos os dias.

3. Pão e Maria

Com pão até no nome, a Pão e Maria (@paoemariapadaria) se propõe a oferecer um cardápio variado de alimentos com fermentação natural e farinhas orgânicas no Centro Histórico da Capital. O carro-chefe é o pão da casa, mas há opções diversas, como pães de azeitona, de moranga, de salsa e alho assado e de queijo com pimenta.

• Pão e Maria: rua dos Andradas, n° 683, Centro Histórico.

• Horário: terça a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min, e aos sábados, das 8h ao 12h.

4. Pão do Jão

Na Pão do Jão, são oferecidos cerca de 30 produtos de padaria, divididos em pães, croissants e derivados. Localizada no Bom Fim, a padaria abriu uma segunda unidade há quase um ano, num espaço maior para receber a clientela, com capacidade para 36 pessoas. Além dos pães, oferecem sanduíches, cafés espressos e cafés gelados.

• Pão do Jão: rua General João Telles, nº 237; rua Ramiro Barcelos, nº 1211, ambas no bairro Bom Fim.

• Horários: segunda a sábado, das 9h às 19h; segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30min, respectivamente.

5. Panificio Clementina

Panificio Clementina (@panificioclementina) é uma padaria que tem como proposta uma cozinha com afeto, com sabor da Itália e da Serra Gaúcha. O foco da operação são os pães de fermentação natural, mas também o cornetto, iguaria típica da Itália. Os tipos de pães de fermentação natural são branco, branco com queijo, azeitona, multigrãos e o 100% integral. O pão feito na padaria, chamado de Colonial, leva a mesma receita da avó Clementina, que dá nome ao negócio.

• Panifício Clementina: rua Anita Garibaldi, nº 2414, sala 2, bairro Boa Vista.

• Horário: 9h30min às 19h30min, de segunda a sexta-feira, e das 9h30min às 18h30min aos sábados.

6. Alban Rossollin

Fundada no bairro Auxiliadora, a padaria francesa Alban Rossollin (@alban_rossollin) se mudou para o Moinhos de Vento neste ano. Mesmo com a mudança, o conceito da padaria e o cardápio seguem praticamente iguais. A valorização da produção artesanal, com opções que priorizam a qualidade em relação à quantidade, são características que o francês Alban não abre mão. Os destaques são o pão baguete, croissant e canelé, quitutes tradicionais da França.

• Alban Rossollin: praça Dr. Maurício Cardoso, nº 23, bairro Moinhos de Vento.

• Horário: das 8h às 18h30min, de terça a sexta-feira, e das 8h às 18h nos fins de semana.

7. Bread King

Agora uma novidade: com uma franquia recém-inaugurada em Porto Alegre, a Bread King (@breadkingportoalegre) é uma padaria de supercongelados, com produtos para assar, preparar na air fryer ou descongelar para consumir. São 140 itens que vão do cacetinho ao croissant e do pão de queijo ao donut. Com 30 unidades pelo Brasil, contam também com salgados, pizzas, brigadeiro e opções sem glúten.

• Bread King: rua Carlos Trein Filho, nº 109, bairro Auxiliadora.

• Horário: segunda a sábado, das 8h às 20h. Aos domingos e feriados, das 10h às 18h.

8. Pão da Nona

Operando desde 1999, a padaria, confeitaria e cafeteria Pão da Nona (@paodanona) é um clássico do bairro Menino Deus . Trabalhando também com delivery e encomendas, o local conta com diversas opções de pães, que vão desde o tradicional cacetinho até os mais incomuns, como de espinafre, de fibras, ou de beterraba. A Pão da Nona também oferece baguetes, cucas, bolos, tortas, entre outras variedades.

• Pão da Nona: rua Paes de Andrade, nº 175, bairro Menino Deus

• Horário: de segunda a sábado, das 7h às 20h. Aos domingos, das 7h às 19h30min.

9. Padaria Pinguim

Com mais de 35 anos de história, a padaria Pinguim (@padariapinguim) é um clássico de Porto Alegre . A operação conta com pães como cacetinho, pão de calabresa e queijo ralado, massinhas, além de cucas, sonhos, croissant e pastéis.

• Padaria Pinguim: avenida Jerônimo de Ornelas, nº 608, bairro Santana.

• Horário: das 6h às 19h30min, de segunda a sábado.

10. Monet Boulangerie

Monet Boulangerie (@monetboulangerie) é a antiga Baguette da Castro Comandada pelos irmãos Fábio e Lisie Mallmann, aé a antiga. A padaria tem como carro-chefe as babkas, pães trançados que possuem quatro opções principais de recheio: parma e gorgonzola, figo e nozes, quatro queijos e búfala e tomate seco. Para manter a textura e a crocância do item, a indicação é que o cliente reaqueça o pão por cinco minutos no forno de casa. Há outras opções como pães ninho doces e salgados, focaccias, quiches e baguetes.

• Monet Boulangerie: rua Castro Alves, nº 19, bairro Independência.

• Horário: a combinar pelo WhatsApp 51 99624-8255 - somente delivery.