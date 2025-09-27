Porto Alegre vai ganhar a primeira 'padaria congelada'

Una a vontade de comer pão com a experiência de preparar em casa. Essa é a ideia dos dois sócios que estão prestes a abrir a primeira padaria congelada do Rio Grande do Sul. O título soa estranho, mas a variedade de produtos prontos supercongelados para assar, preparar na airfryer ou descongelar para consumir já abre o apetite.

São mais de 140 itens, do cacetinho, croissant, pão de queijo ao donut, da marca Bread King que estarão à venda no endereço na rua Carlos Trein Filho, 109, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, a partir de terça-feira (30). O ponto fica em uma esquina e em uma área bem adensada e vizinha a uma das regiões mais valorizadas pelo mercado imobiliário na Capital.

"A ideia é ter a praticidade da padaria na casa do cliente", descrevem os sócios Fernanda Estivallet Ritter e Eduardo Zimmer Dinon. Nos detalhes finais para abrir a loja, a dupla está animada com a perspectiva de abrir um "mercado novo". "Vamos ser pioneiros no Rio Grande do Sul", resume Dinon.

O ponto, com 80 metros de área de venda e que gerou seis empregos diretos, tem dois trunfos: mais de 35 mil moradores no entorno em um raio de um quilômetro e fluxo forte de retorno para casa em períodos do dia. Para garantir conforto a futuros consumidores, há vagas para estacionar em frente ao imóvel.

Fernanda, na 37ª semana da gravidez de Renato, encara o estabelecimento como dar à luz, só que a um negócio. "Preciso parir o primeiro filho", descontrai a jovem, que até decidir empreender em novo segmento, estava envolvida com a operação hoteleira da família, dona do hotel Ritter.

A Bread King começa a atender a clientela na quarta-feira (1 de outubro). Até novembro, eles devem funcionar em ritmo de soft opening (abertura mais suave), até atingir a capacidade total de atendimento em novembro. O investimento foi de quase R$ 1 milhão, com retorno entre 18 a 24 meses. O principal aporte foi em freezers e câmara fria, equipamentos essenciais para estocar e expor adequadamente os produtos na área de loja.

Padaria de supercongelados surgiu em Santa Catarina



Produtos ficam em freezers para consumidores escolherem e preparem em casa PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

O layout da unidade segue conceito da rede, com mais de 30 pontos. Na primeira franquia gaúcha, estão os revestimento em MDF amadeirado, que traz um clima de casa, e ainda o teto sem forro e na cor preta, visual que é tendência hoje em varejos.

Além de Porto Alegre, outro ponto da marca abre ainda este ano em Passo Fundo, interior gaúcho, mas de outro franqueado. Fernanda e Dinon pretendem no futuro ter mais unidades em Porto Alegre, após testar a recepção do mix e conceito dos supercongelados.

A Bread King (rei do pão, em inglês), surgiu há 20 anos em Porto Belo, litoral de Santa Catarina. Até três anos atrás, era apenas uma indústria que atuava com panificação e confeitaria congelada abastecendo varejos alimentares, de grandes a pequenas operações. A empresa decidiu montar uma loja na fábrica e acabou conquistando fãs.

"Descobri os produtos quando estava passando um tempo em Santa Catarina. Era muito bom e fiquei com isso na cabeça", recorda a jovem, que já pensava em empreender, até mesmo para diversificar as opções após o baque que o hotel da família sofreu na enchente de 2024. O empreendimento fica em frente à rodoviária, região que foi inundada, danificando e gerando grandes prejuízos a empresas.

"De consumidores estamos virando donos", diz Fernanda, sobre a decisão de virar franqueada.

Mix de produtos é atração



No mix de produtos, tem também salgados, pizzas, doces, como brigadeiro, e opções sem glúten. "Os salgados têm um perfil mais saudável e vão ser uma boa opção para mães que precisam dar conta da demanda de crianças", cita Dinon: "É uma perdição".

Fernanda lembra que o processo de congelamento assegura a qualidade das linhas. "O congelado costuma ser visto como algo muito processado ou com conservantes. A Bread King vem para quebrar esse tabu", aposta a agora franqueada.

Os dois empreendedores querem atingir o consumidor final, mas acreditam que podem, no futuro, também abastecer pequenas padarias, mercado e cafeterias. "Os preços são bem atrativos, com bom custo-benefício e muito semelhantes ao que as pessoas já pagam em outros estabelecimentos", observa Fernanda.

"Não vamos concorrer com mercados ou outros segmentos. Não tem esse tipo de produto aqui", acredita a empreendedora.

Antes da loja nascer, Dinon já avisa: "O croissant de chocolate é maravilhoso. Difícil comer um só".