Padaria do Bom Fim expande operação e ocupa esquina clássica do bairro

Jamil Aiquel

27 Dezembro 2024

A nova sede contará com uma cafeteria completa, além de pizzas de fermentação natural à noite

Fundado em 2019 pelos irmãos João Lopes e Ruana Martin, com a ajuda João Martin, pai dos empreendedores, o Pão do Jão cresceu durante a pandemia de Covid-19, vendendo pães pela internet. Em 2021, com a flexibilização das medidas sanitárias, a dupla resolveu expandir sua operação e abriu seu primeiro ponto físico no Bom Fim. Três anos depois, devido à crescente demanda do negócio, os empreendedores viram a necessidade de um espaço maior. O negócio segue no Bom Fim Mini Shopping mas, desta vez, no número 546 da rua Irmão José Otão na esquina com a rua Gen. João Telles, local que foi a casa da cervejaria 4Beer. Formado em gastronomia, João se apaixonou pela panificação durante a faculdade. Após anos trabalhando em outras padarias, ele decidiu, junto com Ruana, aventurar-se no empreendedorismo. Com o objetivo de oferecer pães de fermentação longa e natural, a Pão do Jão saiu do papel. Inicialmente, o empreendimento era focado exclusivamente no delivery. João conta que, devido à pandemia, muitas pessoas passaram a encomendar seus pães, fazendo com que sua produção aumentasse bastante no período. Com o fim gradual da pandemia, mesmo com a marca já consolidada, o número de clientes diminuiu consideravelmente e os irmãos perceberam a necessidade de abrir um ponto físico. A loja da Pão do Jão abriu em 2021 no Bom Fim e foi, de cara, um sucesso, como contam os sócios. Por lá, são oferecidos cerca de 30 produtos de padaria, divididos em pães, croissants e derivados. Além disso, por conta do espaço físico, foi possível adicionar uma pequena operação de salão ao negócio, assim a clientela poderia provar alguns dos produtos no local, sem necessidade de consumir em casa. O negócio também conta com uma segunda unidade no bairro, localizada rua Ramiro Barcelos, nº 1211.