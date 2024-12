Bar que fica no ponto do Eucaliptos, antigo estádio do Inter, celebra cinco anos

Jamil Aiquel

26 Dezembro 2024

O empreendimento busca ser um espaço para amantes de esportes em geral, focando em transmissões de jogos

O Eucaliptos Sports Bar é uma operação com foco em futebol e esportes em geral. Com opções como hambúrgueres, petiscos, pizzas e cervejas, o empreendimento, situado no local do antigo estádio Ildo Meneghetti, carinhosamente apelidado de Estádio dos Eucaliptos, sede da Copa do Mundo de 1950, está celebrando cinco anos em dezembro de 2024 e planeja uma programação especial para celebrar a data.A história do Eucaliptos Sports Bar começou com os irmãos Henrique e Osvaldo Coromberk. A dupla iniciou sua trajetória no empreendedorismo com a marca de cerveja artesanal Coromberk Bier, vendendo seu produto no entorno do Beira-Rio em dias de jogo do Inter e em eventos de rua em geral. Com o tempo, a necessidade de aumentar a produção foi surgindo e Henrique passou a procurar um espaço para abrigar seu negócio. “Fazíamos tudo de maneira bem artesanal, mas tivemos que aumentar a produção. Além disso, bares começaram a pedir para comercializar nossa cerveja e, para isso, precisávamos do registro do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária)”, lembra Henrique.