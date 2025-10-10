LISTA: 10 restaurantes com espaço kids para conhecer em Porto Alegre

Frequentar restaurantes pode ser, muitas vezes, um desafio para pais e cuidadores de crianças. Isso porque há muitas operações que não contam com iniciativas voltadas para os pequenos, como um menu adaptado ou um espaço para brincadeiras. Pensando nisso, para celebrar o Dia das Crianças, o GeraçãoE listou 10 restaurantes que contam com espaço kids em Porto Alegre.
1. Terra do Churrasco
A Terra do Churrasco conta com amplo espaço kids TERRA DO CHURRASCO/DIVULGAÇÃO/JC
Com capacidade de receber cerca de 500 pessoas, a Terra do Churrasco opera na rua Professor Cristiano Fischer, nº 1440. Um dos destaques da operação é o amplo espaço kids, que conta com diversos brinquedos, entre eles os circuitos de cama elástica. O restaurante também conta com opções de menu pensadas para as crianças.
• Terra do Churrasco: rua Professor Cristiano Fischer, nº 1440, Porto Alegre.
• Horário: de terça a sexta-feira, das 18h30min às 23h. Aos sábados e domingos, das 11h30min às 23h.
2. Famiglia Facin
Nicole Pelissoli Facin e Rodrigo Facin comandam a rede Famiglia Facin FAMIGLIA FACIN/DIVULGAÇÃO/JC
O restaurante de gastronomia italiana Famiglia Facin inaugurou, no último mês, uma novidade pensada para agradar as crianças: o Navio Piratas do Guaíba. A novidade, voltada para o público infantil, foi lançada na unidade Casa Nápoles, próxima à entrada do Cais Embarcadero. O espaço temático, especialmente criado para a área kids da pizzaria, está localizado na parte externa do restaurante e foi projetado para despertar a imaginação dos pequenos.
• Famiglia Facin - Casa Nápoles: Cais Embarcadero, na avenida Mauá, nº 1050, Centro de Porto Alegre.
• Horário: O restaurante opera de terça a sexta-feira, das 17h às 22h30min, e aos sábados e domingos, das 11h à meia-noite.
3. Loof - Food & Fun
Recém inaugurado no shopping Bourbon Country, o Loof - Food & Fun é um hub gastronômico e de diversão. O espaço reúne atrações como pista de boliche, jogos de fliperama, simuladores e arremesso de machado. A operação conta, ainda, com a primeira sala de cinema VIP de Porto Alegre, com poltronas reclináveis e comida servida na sala de cinema. No cardápio, há opções como hambúrguer, pizza, petiscos e doces.
• Loof - Food & Fun: Bourbon Shopping Country, avenida Túlio de Rose, nº 80, segundo andar.
• Horário: de domingo a quinta-feira, das 11h às 23h. Sexta e sábado, das 11h à meia-noite.
4. Coco Bambu
O Coco Bambu, do Shopping Iguatemi, conta com área para crianças
CocoBambu/Divulgação/JC
Localizada no shopping Iguatemi, a unidade da rede de restaurantes Coco Bambu conta com um amplo espaço kids pensado para os pequenos. A atração por lá é o clássico brinquedão, com camas elásticas, tobogã e piscina de bolinhas, além de videogames. A operação conta com menu kids.
• Coco Bambu: Shopping Iguatemi, avenida João Wallig, nº 1800.
• Horário: de segunda a quinta-feira, das 11h30min às 15h e das 17h às 23h. Sexta e sábado, das 11h à meia-noite, e domingo, das 11h às 23h.
5. Camarada Camarão
O recém-inaugurado Camarada Camarão conta com área kids Agência Meiuca/Divulgação/JC
A rede pernambucana de restaurantes Camarada Camarão chegou a Porto Alegre em setembro. O negócio, que tem como foco os pratos com frutos do mar, conta com uma área dedicada aos pequenos. O espaço kids conta com basquete kids, fliperama, air kids jockey, pula pula, piscina de bolinhas, mesa de blocos, tobogã e brinquedo aéreo. O espaço conta com monitores todos os dias e tem um custo de R$ 19,90 para utilização dos clientes.
• Camarada Camarão: O Camarada Camarão está localizado no BarraShoppingSul, na avenida Diário de Notícias, n° 300.
• Horário: O restaurante opera de segunda a sábado, das 11h30min às 23h, e aos domingos, das 12h às 22h.
6. Terraço Bowling Bar
OTerraço Bowling Bar, na Zona Sul, conta com espaço kids FERNANDA FELTES/ARQUIVO/JC
Localizado na Zona Sul de Porto Alegre, o Terraço Bowling Bar conta com pistas de boliche para entreter toda a família, já que contam também com bolas leves pensadas para as crianças. Além disso, a operação conta com um espaço kids para os pequenos aproveitarem com piscina de bolinhas e cama elástica.
• Terraço Bowling Bar: avenida Wenceslau Escobar, nº 1598.
• Horário: a operação é de segunda a quinta-feira, das 16h às 2h. Sextas e sábados, das 16h às 3h, e domingos, das 11h às 2h.
7. Santo Antonio
A Santo Antonio, churrascaria mais antiga do Brasil, reserva um espaço para as crianças Santo Antonio/Divulgação/JC
A Santo Antonio, churrascaria mais antiga do Brasil, celebrou 90 anos de operação neste ano. Hoje, o negócio é comandado por Jorge Aita, neto dos fundadores. Além dos cortes clássicos de carnes, o negócio, que está em constante atualização, conta com espaço kids, pensado para receber com conforto as famílias com crianças. A churrascaria também oferece pratos pensados para as crianças.
• Churrascaria Santo Antonio: rua Dr. Timóteo, nº 465, Porto Alegre.
• Horário: de segunda a sexta-feira, a operação é das 11h às 15h30min e das 18h30min às 23h. Aos fins de semana, das 11h às 16h e das 18h30min às 23h.
8. Le Chefs
Com rodízio de pizza e sushi à noite e buffet executivo durante o dia, o Le Chefs tem um amplo espaço kids. A área dedicada às crianças conta com brinquedão, máquina de pelúcias, loja, kids ride, fliperama, sala gamer, basquete, air hockey e pebolim. As atrações são pagas com fichas, que custam a partir de R$ 5,00. Além disso, a cada 20 fichas, os clientes concorrem a prêmios, como PlayStation 5. Os valores do rodízio variam de acordo com o dia da semana, partindo de R$ 29,90 até 42,50 para crianças de 5 a 9 anos.
• Le Chefs: avenida Eduardo Prado, nº 1954, sala 214.
• Horário: de segunda a sexta-feira, das 11h30min às 14h30min. Aos fins de semana, das 11h30min às 15h. O rodízio é servido todos os dias, das 19h às 23h.
9. Marciano’s Burguer
Com temática alienígena, o Maricano's Burguer une rodízio de mini-hambúrguer e de pastéis com pista de boliche. O espaço, que fica próximo ao estádio Beira-Rio, conta também com área kids que tem mesas no entorno, pensadas para que os pais consigam curtir o rodízio de olho nos pequenos. A decoração do restaurante é toda inspirada na temática alienígena.
• Marcianos's Burguer: avenida Padre Cacique, nº 534.
• Horário: de terça-feira a domingo, das 17h30min às 22h30min.
10. Garcias
O Garcias na avenida do Forte, nº 1.231, conta com espaço kids GARCIAS/DIVULGAÇÃO/JC
A clássica churrascaria de Porto Alegre oferece espaço kids na unidade da Zona Norte. A área preparada para receber as crianças no Garcias tem tobogã, espaço de escalada e piscina de bolinhas. Para o Dia das Crianças, o restaurante preparou uma promoção. No domingo (12), crianças até 10 anos acompanhadas dos pais ou responsáveis não pagam o almoço.
• Garcias: avenida do Forte, nº 1231, Porto Alegre.
• Horário: no almoço, o funcionamento é de segunda-feira a domingo, das 11h às 15h. No jantar, a operação é de segunda a quinta-feira, das 19h às 23h. Sexta e sábado, das 19h às 23h30.