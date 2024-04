LISTA: 10 cafeterias para comemorar o Dia Mundial do Café em Porto Alegre

O dia 14 de abril é marcado pela celebração do Dia Mundial do Café. A data foi escolhida em 2015 pela Organização Internacional do Café (OIC) para enfatizar a importância do produto para economia mundial. Para comemorar o dia desta bebida tão querida e consumida pelos brasileiros, o GeraçãoE separou dez lugares para aproveitar um bom café em Porto Alegre.

1. Foco na tecnologia





Pensado para a correria do dia a dia, o Vive Le Cafe Mont'Serrat foi criado para agilizar o processo do consumo do café . Com pedidos feitos através de tablets e com um cardápio enxuto de comidas, o local busca encontrar um ponto de equilíbrio entre uma operação mais ágil, mas com o aconchego e atenção da sede anterior, no bairro Moinhos de Vento.



• Vive Le Cafe: rua Anita Garibaldi, n° 2418, no bairro Mont'Serrat.



• Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, aos sábados, das 10h às 18h30min.





Operando desde dezembro na rua conhecida como mais bonita do mundo, o Nina Café de Casa busca ser um café com um clima aconchegante. Com comida caseira, refil de café passado e mesas com tomadas ao lado, o local foi pensado para quem busca uma cafeteria para trabalhar no modelo home office.



Nina Café de Casa: rua Gonçalo de Carvalho, nº 129.



Horário: terça-feira a domingo, das 9h às 19h.





O Armazém da Rita tem como proposta resgatar a relação afetiva das lancherias de bairro . O negócio opera no Centro Cultural Vila Flores, no Quarto distrito. A ideia é servir lanches rápidos, de qualidade e com preço justo.



Horário: terça-feira a sábado, das 12h às 10h.





4. Catedral histórica





O Café da Catedral opera no pátio da Catedral Metropolitana de Porto Alegre e é uma experiência para quem ama arquitetura e arte . O empreendimento conta com opções gastronômicas bem ecléticas, com foco para os doces, como o crème brûlée e a torta pavlova.



Café da Catedral: A Catedral Metropolitana fica na rua Duque de Caxias, nº 1047, no Centro Histórico. O café é acessado pela lateral da Catedral, pela rua Dom Sebastião.



Horário: o café funciona de quinta-feira a sábado, das 16h às 21h. No entanto, a operação está sujeita a alterações em caso de eventos.



Primeiro cat café de Porto Alegre, o Affogato é um local para quem é apaixonado por gatinhos. O negócio oferece uma grande variedade de cafés e, além de um ambiente temático, conta com a CatLand, local onde os clientes podem brincar com os felinos .



Affogato: rua Coronel Bordini, nº 231



Horário: de terça a sexta-feira, das 13h30min às 18h30min. Aos sábados e domingos, o atendimento ocorre das 13h30min às 20h.



De dia, uma operação voltada aos cafés, doces e salgados. De noite, drinks, cervejas e petiscos são as apostas. Esse é o unir bar e cafeteria no mesmo empreendimento.



Bronze Coffee & Drink: rua José do Patrocínio, nº 632, no bairro Cidade Baixa.



Horário: a operação funciona de terça-feira a quinta-feira e aos domingos das 16h às 23h. Às sextas-feiras e sábados, o atendimento ocorre das 16h às 2h.



O Abuela é o espaço físico dos sócios Stéfani Anza e Giancarlo Curti, dupla que atua com torrefação de cafés desde 2021. O novo braço do negócio, no entanto não se desvincula da torrefação, pois a dupla ainda é responsável por abastecer cafeterias, restaurantes e empórios de Porto Alegre



Abuela: rua Câncio Gomes, nº 664, no bairro Floresta.



Horário: o local opera de segunda à sexta, das 10h às 18h30min. Aos sábados, das 10h30min às 18h30min.



Operando desde 2012 na Capital com foco nos cafés especiais, a Baden conta com três pontos em operação na cidade: no bairro Santana, Moinhos de Vento e Passo d'Areia, além da nova unidade no Mercado Público, que tem previsão de abertura ainda neste mês de abril.

Baden: a sede do bairro Santana fica na avenida Jerônimo de Ornelas, n ° 431. A unidade do Moinhos de Vento opera na rua Barão De Santo, n° 384. Já a torrefação opera no bairro Passo d'Areia, na rua Azevedo Sodré, n° 74.

Horário: segunda a sábado, das 11h às 19h30min.

9. Café com experiência literária

Macun Livraria busca ser um local de fomento à cultura em Porto Alegre. Localizada na Cidade Baixa, a operação conta com livraria, cafeteria e biblioteca, tudo isso em um ambiente aconchegante, perfeito para aproveitar um bom café e ler um livro.

Macun Livraria: rua Octávio Corrêa, n⁰ 67.

Horário: terça a sábado, das 14 às 22h, e nos domingos, das 12h às 20h.

10. Café italiano

Marzari Caffè busca ser um ambiente mais familiar, algo que, segundo os empreendedores, é característica típica das cafeterias italianas. Para se manter na temática, o local também oferece pratos tradicionais, como focaccias e bruschettas.

Marzari Caffè: rua Tenente Coronel Fabricio Pillar, nº 1033.

Horário: segunda-feira a sábado, das 8h às 18h.