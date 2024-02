Cafeteria abre nova unidade no bairro Mont'Serrat com foco na tecnologia

Fundado em 2016 pelo casal Sharon Hopperdizel e Diego Lima em um histórico casarão em frente à praça Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento, o Vive Le Cafe nasceu com o propósito de apresentar os cafés especiais para o público porto-alegrense. Sete anos depois, o casal expandiu operação, abrindo um novo ponto na rua Anita Garibaldi, no bairro Mont'Serrat.

A dupla sempre teve vontade de empreender, mas foi em 2014 que a ideia do café começou a tomar forma. Sharon se apaixonou pelos cafés especiais como cliente e tratou de se especializar na área. Após muito estudo, o Vive Le Cafe nasceu com a ideia de ser uma cafeteria pensada para dar o devido destaque ao café. "Em algumas cafeterias, o café fica em segundo plano. O foco acaba indo para o pão de queijo e para as tortas, por exemplo. Aqui, o principal sempre foi o café."

Assim, a primeira sede do empreendimento busca ser um ambiente pensado para que os clientes possam dar uma pausa da correria do dia a dia e aproveitar um bom café. Essa proposta é retratada na decoração do espaço. Localizado em uma casa tombada como patrimônio histórico, o local conta com uma ambientação retrô e aconchegante, além de ter um atendimento pensado para apresentar os cafés especiais à clientela.

Unidade focada na tecnologia

A nova sede, inaugurada em 2023, conta com uma pegada diferente da original. Com uma decoração minimalista e foco na tecnologia, o Vive Le Cafe do Mont'Serrat é mais enxuto, pensado para agilizar o processo do consumo do café. Com pedidos feitos através de tablets e menos opções de comida, os empreendedores buscaram encontrar um ponto de equilíbrio entre uma operação mais ágil com o aconchego e atenção da sede anterior. " A loja é supertecnológica, mas tem muito acolhimento e muita humanização por trás disso . O Felipe, nosso barista, sabe o nome de todo mundo. A galera chega, cumprimenta e abraça. Tentamos trazer um pouco desse senso de comunidade. Não é aquele café espresso para pegar e ir embora", explica Sharon.

Cardápio do Vive Le Cafe

Entre os produtos oferecidos pelos empreendedores estão os cafés clássicos, como cappuccino e espresso, mas o destaque vai para os cafés filtrados. Ao pedir um café filtrado, o cliente pode escolher o tipo de grão que será utilizado. São sempre quatro opções, chamadas de linhas, oferecidas de acordo com a sazonalidade. Cada uma conta com um sabor diferenciado e estão disponíveis separadamente para venda nas duas sedes da cafeteria. "Temos uma linha que é mais de entrada para quem ainda está consumindo o café tradicional do supermercado. Depois, temos uma uma linha mais floral e uma outra mais frutada, além de uma mais caramelada. Vamos brincando dentro dessas e linhas trazendo novidades. Uma hora vai ser um café com uma nota de amora, outra vai ser frutas vermelhas e por aí vai", explica Diego.

Na área gastronômica, a sede do bairro Mont'Serrat possui menos opções que a sede original, mas, segundo os empreendedores, não deixa de oferecer produtos de qualidade. Entre as opções, estão sanduíches, doces e um pão de queijo em formato de waffle. "Fazemos tudo. Não queríamos pegar de um fornecedor que vende para todo mundo, porque a comida acaba ficando com o mesmo gosto dos outros lugares. O bolo de chocolate é receita de família", afirma Sharon.

Horário de funcionamento e localização do Vive Le Cafe

A nova unidade Vive Le Cafe fica na rua Anita Garibaldi, n° 2418, no bairro Mont'Serrat, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Aos sábados, das 10h às 18h30min.