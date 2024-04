Conheça as novas operações gastronômicas do Mercado Público de Porto Alegre

Ponto tradicional do varejo e referência turística na Capital, o centenário Mercado Público de Porto Alegre atrai novos empreendedores e empreendedoras, que apostam no potencial do espaço para fortalecer as suas marcas. No fim de 2022, uma nova licitação, voltada especialmente para ocupar os pontos do segundo andar, que estava fechado desde 2013 em virtude de um incêndio, atraiu novos negócios para o local.

Uma das marcas que está chegando ao Mercado Público é a Baden, torrefação de cafés que opera desde 2012 em Porto Alegre e que, hoje, conta com outras três unidades na Capital. A operação, que abrirá as portas ainda em abril, é a quarta da empresa, que está presente nos bairros Santana, Moinhos de Vento e Passo d'Areia, onde fica a torrefação dos grãos.

Guert Schinke e Caroline Borges, nomes à frente da marca, contam que tinham o desejo de levar o Baden para o Centro Histórico de Porto Alegre. "Temos essa pegada de querer fazer parte e de trazer de volta algumas partes da cidade", conta Guert sobre o processo de chegado ao ponto. O empreendedor pretende que a nova operação contribua no processo de renovação do público do espaço, atraindo também as novas gerações. "Nós temos filhos pequenos e eles não gostam de vir aqui, porque tem aquela sensação do cheiro ruim, de que não é legal. E o Mercado Público é muito legal. Junto com a gente, estão vindo outras pessoas. Abriu a parrilla Rincón74, vai abrir mais um restaurante, abriu a casa de massas Di Toni. Então, vamos revitalizar esse espaço, com ideias novas, que acho que é fundamental. É tradicional, é muito legal e bacana, mas tem que dar um F5, atualizar até a forma de trabalhar e tratar a galera", pondera Guert.

O negócio operará no segundo andar do Mercado Público, em uma loja ampla. O objetivo, contam os sócios, é ser um ponto de calmaria em meio à conhecida agitação da região . "Nós pensamos em cada bairro e nas pessoas para ver como o negócio funciona melhor. E tem também o espaço que temos disponível. Dependendo do ambiente e do bairro, pensamos o que podemos oferecer. Aqui, pensamos que a pessoa bateu perna pelo Centro, fez compras no Mercado e vai parar e sentar num lugar tranquilo, pode ler um livro, combinar com as amigas. Apesar de ser a mesma marca, estamos em cenários muito diferentes", compara Caroline.

A operação terá um cardápio enxuto, inspirado na cafeteria do bairro Santana, com opções de tortas doces e salgadas. A novidade fica por conta da torrada colonial, feita com insumos gaúchos, aposta da unidade. Além disso, o ponto no Mercado Público contará com o sistema de refil de café pela manhã, pensado para quem frequentar o espaço para trabalhar. Com mesas amplas e sofás, a ideia é que o ponto opere se forma leve e descontraída, como afirmam sócios. Para isso, o espaço do barista não fica atrás do balcão, como normalmente é visto em cafeterias. "O barista vai estar aberto para o pessoal ir e falar com ele, ver o que está fazendo. É para ele conversar com as pessoas. Não é para ter uma divisão física. É para ter essa experiência. Ter esse ambiente um pouco mais aconchegante e acolhedor no Mercado. A proposta é conseguir sentar, relaxar e ter um baita de um café", explica Guert, revelando que estará no dia a dia do operação ao lado de Leo, um dos primeiros baristas do Baden. "A nossa ideia é agregar ao Mercado. Ficou um ponto bem legal para a gente, porque Porto Alegre é de bolhas. Pessoas do Moinhos muitas vezes ficam só por lá, Zona Sul é tudo de bom e só ficam por lá. O Baden é superconhecido no meio do café, mas na cidade, em geral, ainda é pouco. Ainda tem muito a crescer para as pessoas conhecerem a nossa marca, o nosso café. Acredito que 70% das pessoas que vão vir aqui serão novas, que não conhecem a gente. Vai ser legal porque vamos reviver 12 anos atrás. Inclusive, o Leo, barista, pilhou de vir para cá por isso", conta Guert.

Em preparação para receber o público, a dupla conta sobre a boa receptividade dos outros empreendedores do Mercado com as novas operações. "Os caras são comerciantes. Tu achas que vai ser um empresário todo emperiquitado, mas não. A galera é pé no chão, está atrás do balcão trabalhando. Estão o dia inteiro aqui e todo mundo se ajuda. Acredito que quem está mais tempo aqui também está vendo necessidade de ter coisas novas para as pessoas voltarem a frequentar mais o Mercado Público", pontua Guert, refletindo sobre o movimento de renovação que está acontecendo no espaço. "Tem uma coisa bem geracional. A nossa geração não tem esse hábito de frequentar o Mercado, e queremos resgatar esse frescor trazendo coisas que interessem a nossa geração", completa Caroline.

Para os empreendedores, essa percepção não fica restrita ao Mercado, e sim ao Centro de forma geral. "Tem que atualizar o público, trazer pessoas mais jovens. O Centro está cheio de coisa legal. Não é mais aquela coisa antiga, não é só meu avô que vai passear no Centro. Tem coisa bacana para fazer: vai no Mercado, toma um café, tem onde parar e sentar e já compra umas coisinhas", diz Guert.

O espaço deve abrir as portas na última quinzena de abril e operará de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Aos sábados, o funcionamento será das 9h às 15h.