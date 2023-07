Nova operação une bar e cafeteria em casarão histórico na Cidade Baixa

De dia, uma operação voltada aos cafés, doces e salgados. De noite, drinks, cervejas e petiscos são as apostas. Essa é a ideia de Diego Lemos e Jonas Maier, empreendedores à frente da Bronze Coffee & Drink. A nova cafeteria e drinkeria está localizada na rua José do Patrocínio, nº 632, em um casarão construído nos anos 1920.

Patrimônio e Espartano. Jonas, por outro lado, realizou especializações no segmento dos cafés. Unindo o melhor dos dois mundos, os empreendedores inauguraram a Bronze Coffee & Drink. Mas de novidade mesmo só o negócio. A dupla, mesmo que jovem, já possui experiência no ramo. Diego foi gerente dos bares.

A operação, por enquanto, está unicamente voltada aos cafés no formato pegue e leve. Até agosto, contudo, a cafeteria e drinkeria deve abrir para o atendimento na casa. O estabelecimento possui dois andares e um espaço ao ar livre nos fundos, comportando até 150 pessoas.

Os cafés

No cardápio, são mais de 15 opções de cafés disponíveis. O destaque, como aponta Diego, é o caramel latte – um café com leite e caramelo, que pode ser bebido quente ou gelado. “Está sendo muito bem aceito por quem busca algo mais doce”, explica Diego sobre o queridinho da clientela, que parte de R$ 15,00.

O espaço também dispõe de alternativas para acompanhar os cafés, como brownies e pães de queijo, que custam R$ 8,00. Os itens são produzidos a partir de receitas autorais. Os proprietários almejam, para o futuro da Bronze Coffee & Drink, acrescentar mais opções de alimentação típicas de uma cafeteria.

Os drinks

Para os próximos dias de funcionamento, a ideia é que as alternativas etílicas agreguem à operação. Como prevê Diego, serão mais de 10 opções de drinks clássicos e autorais disponíveis.

Mesmo que façam parte de momentos de consumo separados, os drinks, em alguns casos, podem se misturar com os cafés, como no expresso martini e no café com Licor 43 . Petiscos como sanduíches devem finalizar o menu.

Estética antiga

Para além do cardápio, a proposta da Bronze Coffee & Drink é dar ênfase à estética antiga. Entre arabescos, molduras e estátuas na cor bronze, a cafeteria e drinkeria rememora um palácio desde a fachada, como diz Diego.

Cidade Baixa. “A Idade do Bronze foi uma época muito bonita, envolvia muitas esculturas e muitos detalhes. Queremos que cada canto seja especial”, destaca o sócio do empreendimento localizado num dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre, a

A recepção da clientela de lá, aliás, tem agradado os proprietários. “Estamos recebendo muitos elogios do nosso café, de como estamos deixando a rua mais bonita ”, enaltece Diego, acrescentando que muitas pessoas desejam visitar o local, mesmo que ainda esteja em obras.

Informações gerais da Bronze Coffee & Drink

A Bronze Coffee & Drink está aberta todos os dias das 10h às 19h. Com a abertura oficial da casa, prevista para ocorrer em agosto, o horário de funcionamento deve ser ampliado até às 23h.