LISTA: 11 bares para conhecer no bairro São Geraldo em Porto Alegre

A edição de abril do GE nos Bairros foi entender o funcionamento do bairro São Geraldo, o novo point da noite porto-alegrense. Por lá, negócios do mesmo ramo buscam se diferenciar por nicho, focando em comidas, bebidas e música. Venha conferir 11 bares para conhecer no São Geraldo:

1. Alice no País das Maravilhas:

Jardim São Geraldo. As referências ao filme estendem-se do ambiente ao cardápio , com, inclusive, um dia temático para os clientes irem fantasiados dos personagens da história. O bar oferece drinks com e sem álcool, comidas que variam desde o petisco até o xis e funciona de terça-feira a domingo, das 17h à meia noite, na rua Moura Azevedo, nº 182. Chapeleiros malucos, rainhas vermelhas e Alices perdidas no país das maravilhas são bem-vindos no, com, inclusive, um. O bar oferece drinks com e sem álcool, comidas que variam desde o petisco até o xis e funciona de terça-feira a domingo, das 17h à meia noite, na rua Moura Azevedo, nº 182.

2. Voando pelo São Geraldo:

AOG Pub, espaço de 400m², na rua Conselheiro Travassos, nº 236, no São Geraldo. Do lado de fora, o estabelecimento parece um hangar. O bar é inspirado na temática de aviação . O cardápio inclui opções de petiscos até jantares completos com sobremesa, além de uma carta de vinhos, espumantes e 27 drinks. Um dos 11 bares para conhecer no São Geraldo opera de quarta-feira a sábado, das 18h à meia-noite. Poltronas, janelas e molde de um planador compõem o, espaço de 400m², na rua Conselheiro Travassos, nº 236, no São Geraldo. Do lado de fora, o estabelecimento parece um hangar.. O cardápio inclui opções de petiscos até jantares completos com sobremesa, além de uma carta de vinhos, espumantes e 27 drinks. Um dos 11 bares para conhecer no São Geraldo opera de quarta-feira a sábado, das 18h à meia-noite.

3. Boteco raiz:

terceira operação da marca, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. O diferencial do espaço, inaugurado em 2022, segundo um dos sócios, é oferecer uma atmosfera de “boteco raiz”, com foco na cultura brasileira. O espaço dispõe de oito torneiras de chope . O cardápio conta com petiscos e pratos para almoço aos fins de semana, abrindo do meio-dia às 22h. Durante a semana, o local opera de terça à sexta-feira, das 17h à meia-noite, na avenida São Paulo, nº 901. Chosen Beer abriu o Largo da Chosen,, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. O diferencial do espaço, inaugurado em 2022, segundo um dos sócios, é oferecer uma atmosfera de “”, com foco na cultura brasileira.. O cardápio conta com petiscos e pratos para almoço aos fins de semana, abrindo do meio-dia às 22h. Durante a semana, o local opera de terça à sexta-feira, das 17h à meia-noite, na avenida São Paulo, nº 901.

4. Bar e karaokê:

Babilônia Karaokê completa 40 anos de existência em agosto, sendo um dos bares mais antigos da Capital e um dos pioneiros no karaokê . Por isso, o empreendimento entra na lista dos 11 bares para conhecer no bairro São Geraldo. Localizado na rua Pernambuco, nº 2.384, o espaço opera de quarta-feira a sábado, das 20h às 3h, com ingresso à R$ 25,00. Referência no segmento, ocompletaem agosto, sendo. Por isso, o empreendimento entra na lista dos 11 bares para conhecer no bairro São Geraldo. Localizado na rua Pernambuco, nº 2.384, o espaço opera de quarta-feira a sábado, das 20h às 3h, com ingresso à R$ 25,00.

5. É dia de Rock:

Sixteen Station conta com apresentações musicais ao vivo , na avenida Benjamin Constant, n°747, de quinta-feira a sábado, das 19h à meia-noite. Em seu cardápio, o bar oferece petiscos, pizzas e outros pratos. No bar, a aposta são os coquetéis exclusivos, além de vinhos, espumantes, cervejas e chope artesanal. O bairro São Geraldo tem um pub dedicado ao rock and roll. Oconta com, na avenida Benjamin Constant, n°747, de quinta-feira a sábado, das 19h à meia-noite. Em seu cardápio, o bar oferece petiscos, pizzas e outros pratos. No bar, a aposta são osalém de vinhos, espumantes, cervejas e chope artesanal.

6. Rolê de Kombi:

Ofertório busca, por meio do passeio de Kombi, promover a região e apresentar outros bares para conhecer no bairro São Geraldo . O cardápio possui opções variadas, para qualquer refeição do dia, uma vez que o espaço opera de segunda a terça-feira, das 11h30min às 18h, e de quarta-feira a sábado, das 11h30min às 23h, rua Ernesto da Fontoura, nº 350. Assim como essa lista promovida pelo GeraçãoE, obusca, por meio do passeio de Kombi,. O cardápio possui opções variadas, para, uma vez que o espaço opera de segunda a terça-feira, das 11h30min às 18h, e de quarta-feira a sábado, das 11h30min às 23h, rua Ernesto da Fontoura, nº 350.

7. Drinks personalizados pelos clientes:

Mura Bar, o cliente sinaliza as opções que mais condizem com o seu gosto pessoal e a sócia e bartender produz um sabor único e especial. Além dos drinks, o local dispõe de algumas opções de comidas para compartilhar, como sanduíches e porçõezinhas fritas. Com ambiente interno e externo , o empreendimento opera de quarta-feira a sábado, das 18h à meia-noite, na rua Conselheiro Travassos, nº 663. No, o cliente sinaliza as opções que mais condizem com o seu gosto pessoal e a sócia e bartender produz um sabor único e especial. Além dos drinks, o local dispõe de algumas opções de comidas para compartilhar, como sanduíches e porçõezinhas fritas. Com, o empreendimento opera de quarta-feira a sábado, das 18h à meia-noite, na rua Conselheiro Travassos, nº 663.

8. O que o Rio Grande do Sul e a Inglaterra têm em comum?

The Weiss British Pub é um bar que aposta na temática inglesa. O principal atrativo, no entanto, fica por conta de um toque regional: as 40 torneiras com chopes artesanais produzidos apenas no Rio Grande do Sul , e outras duas de espumantes, também locais. O pub fica na avenida Benjamin Constant, nº 1.173, opera todos os dias a partir das 18h, exceto aos domingos. Uma imersão internacional em um dos 11 bares para conhecer no bairro São Geraldo. é um bar que aposta na temática inglesa. O principal atrativo, no entanto, fica por conta de um toque regional: as, e outras duas de espumantes, também locais. O pub fica na avenida Benjamin Constant, nº 1.173, opera todos os dias a partir das 18h, exceto aos domingos. Umaem um dos 11 bares para conhecer no bairro São Geraldo.

9. De locadora à bar:

Vila Cervejeira. Os preços das bebidas variam, mas opções de 600ml custam a partir de R$ 8,00 . O funcionamento tem início às 17h30min, de quarta-feira a sábado, e o lugar permanece aberto, normalmente, até às 2h. O prédio da avenida São Pedro, nº 975, era, antes, uma vídeo locadora, mas, em 2022, virou um bar especializado em cervejas artesanais, a. Os preços das bebidas variam, mas. O funcionamento tem início às 17h30min, de quarta-feira a sábado, e o lugar permanece aberto, normalmente, até às 2h.

10. Bebidas ao ar livre:

Com um grande espaço a céu aberto, o Patrimônio é um dos 11 bares para conhecer no bairro São Geraldo. Pet friendly, a casa oferece opções de drinks, cervejas, chopes artesanais, espumantes e vinhos . O local fica na rua Conselheiro Camargo, nº 212, e opera de quarta à sexta-feira, das 18h às 23h45, e, aos fins de semana, com horário estendido. O empreendimento cobra para entrada.

11. Muita cerveja:

4Beer possui sete unidades em Porto Alegre, uma delas é o tap room do bairro São Geraldo . De segunda a sábado, o espaço opera na avenida Polônia, nº 200, das 11h30min à meia-noite, um estilo diferente dos 11 bares para conhecer no bairro São Geraldo. O GE já fez uma matéria com a sede do Bom Fim, que tal conferir? possui sete unidades em Porto Alegre, uma delas é o. De segunda a sábado, o espaço opera na avenida Polônia, nº 200, das 11h30min à meia-noite, um estilo diferente dos 11 bares para conhecer no bairro São Geraldo. O GE já fez uma matéria com a, que tal conferir?