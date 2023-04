Bar irlandês tem chope verde diariamente

Chope verde todos os dias, e não uma vez por ano. Essa é a proposta do Sullivan's Irish Pub, espaço inspirado na Irlanda, que opera na avenida Benjamin Constant, nº1211, desde setembro de 2022. Além da decoração, que remete a um típico pub irlandês, o cardápio do negócio é temático inspirado no país, com chope stout, submarinos - chopes combinados com bebidas destiladas - com nomes de bandas como U2 e o clássico fish and chips.

André De La Corte, 24 anos, é o nome por trás do negócio, que surgiu inicialmente em 2020 como uma pizzaria. André conta que o desejo de empreender veio a partir da experiência no negócio do pai, Gerson Weissheimer, 61 anos, que comanda o Weiss British Pub do outro lado da rua. "Foi uma ideia de fazer isso ser um polo. Como tivemos muito sucesso no bar do lado, tinha fila para entrar aos fins de semana, tinha que respingar alguma coisa aqui para o lado. Iam ficar duas esquinas bem bonitas para chamar o público", conta André, que inaugurou a pizzaria Azzurra, em 2020, focada no autoatendimento. Apesar de ter atravessado o período difícil, o empreendedor percebeu que o modelo de negócio não era o ideal para a região. "Recalculamos a rota justamente pela experiência que temos no Weiss, que tem um atendimento mais personalizado, para classe e faixa etária mais altas. Vimos um gap no mercado de bares irlandeses", garante André, contando que a receptividade do público à mudança foi positiva. "No primeiro mês que abrimos, tivemos um faturamento mensal maior que o Azzurra. Não teve um número exorbitante de pessoas, mas o ticket médio foi muito mais alto, praticamente igual ao do Weiss. Não podíamos ter feito uma escolha melhor", acredita André.

Empreendendo no bairro desde 2016, Gerson, que atua no Sullivan's na parte de compras, conta que o cenário mudou muito desde que abriu o Weiss. "Era uma rua de 'aluga-se', agora, já está 50% menos. Quando nós abrimos, os vizinhos diziam que éramos um ponto de luz que aconteceu no bairro", lembra Gerson, que enxerga de forma muito positiva a região. "É um ambiente muito comercial. Fazemos todas as compras dentro do bairro. Procuramos comprar e se servir de tudo que essa estrutura oferece: elétrica, móveis, distribuidoras de alimentação. Estamos muito bem servidos. Os comerciantes vêm gastar aqui também, bem interior", compara Gerson. André percebe que um dos desafios da região é a distância de outros pontos, o que, em outra perspectiva, é uma vantagem. "Principal desafio é a distância do polo Moinhos e do próprio 4º Distrito, que não é tão perto do nosso ponto. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa boa, porque se diferencia. Lá, é mais famoso por não ter atendimento na mesa, por exemplo, e, aqui, oferecemos conforto", pondera André. Hoje, um dos objetivos do Sullivan's é estender o St. Patrick's, data comemorada em março, ao longo do ano. "Chope e pilsen verde acabam sendo os mais procurados, até porque dá aquela nostalgia do St. Patrick's, e o stout, que os irlandeses gostam muito, e a nossa produção de stout aqui no Rio Grande do Sul é muito boa. Colocamos chope verde todos os dias na torneira. Queremos fazer com que o São Patrick's seja todo dia", conta André.

O espaço, que conta com música ao vivo, opera de terça-feira a sábado a partir das 18h.