Hamburgueria temática recria vila do Chaves em Canoas

Parafraseando Chaves: já chegou o disco voador. A Bolaños Burger, comandada por Wagner da Silva Jesus, 32 anos, aterrissa em Canoas com a proposta de oferecer um ambiente temático de Chaves e de Chapolin Colorado. E não se trata de uma simples homenagem aos seriados. O restaurante pretende recriar a vila onde se passa a história, contando com réplicas dos objetos utilizados pelos personagens. Tem até as famosas tendas de refrescos, com os sucos de tamarindo, groselha e limão, disponibilizados gratuitamente para os clientes.

A ideia do projeto começou ainda na pandemia. “Fazia hambúrguer para a família, amigos, vizinhos, e foi expandindo. Primeiro, atendia só no delivery e, em outubro de 2021, abri esse espaço para acrescentar o serviço presencial ao negócio”, comenta Wagner. No entanto, Chaves sempre esteve presente na vida do empreendedor. Na infância, ele conta que não tirava os olhos da televisão para não perder um único episódio. Ele somou essas duas paixões — os lanches e o seriado — ao desejo de abrir o próprio negócio e inaugurou a Bolaños Burger. “Trabalho com o que amo nas duas partes: os hambúrgueres e o Roberto Bolaños, que é o meu maior ídolo”, diz Wagner, que, além de proprietário, é responsável pela produção.

Seguir o caminho do restaurante temático o encorajou pela possibilidade de agradar ao público. Ele decidiu espalhar réplicas dos s objetos utilizados pelos personagens por todo espaço, dando um significado especial para cada cantinho. “ Tem a máscara do filme de terror da Chiquinha, que eu mandei produzir, o álbum de fotografia de quando o Seu Madruga lutava boxe, as tendas de refresco e o barril do Chaves, o chapéu e o buquê de flores do Professor Girafales, o Madruguinha, mascote do Quico , e várias outras referências”, detalha Wagner. O empreendedor conta que a ideia foi bem recebida pela clientela. “Causa uma nostalgia enorme nos clientes ao verem as coisas e pensarem: ‘nossa, que legal, é igualzinho ao seriado mesmo’”, conta.

Mas o Bolaños Burger não existe só para os amantes do Chaves. O espaço busca conquistar clientes pelo paladar. “As pessoas vêm por conta da temática, é o que dá aquela nostalgia nelas. Quando provam o hambúrguer, aí elas acabam retornando por conta do lanche” explica Wagner.

O local trabalha com uma quantidade limitada de ingredientes para fugir do “bastantão” e proporcionar a melhor experiência para o cliente. Isso que, segundo o proprietário, garante o sucesso do empreendimento, que comporta até 36 pessoas. São mais de 50 hambúrgueres, além dos clássicos churros do Chaves, vendidos por expediente, que ocorre de terça a sábado, das 19h30min às 23h30min. Com a aproximação da data de aniversário de Roberto Bolaños, no dia 21 de fevereiro, Wagner promete fazer uma homenagem inesquecível. “Vamos promover um evento nesta data, com descontos exclusivos” diz ele, cheio de expectativas com o negócio, que fica na na rua Dr. Alfredo Ângelo Filho, nº 1033, no bairro Igara, em Canoas.