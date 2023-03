LISTA: 17 lugares para conhecer no bairro Auxiliadora em Porto Alegre

GE nos Bairros viajou por diferentes culturas do globo terrestre em um único bairro, o Auxiliadora. De café com referências indianas até restaurante com comida típica chinesa, o bairro se destaca pela variedade gastronômica. Confira 17 negócios da região que já passaram pelas páginas do GeraçãoE. Se Júlio Verne escreveu “A Volta ao Mundo em 80 Dias”, a edição de março doviajou por diferentes culturas do globo terrestre em um único bairro, o Auxiliadora. De café com referências indianas até restaurante com comida típica chinesa, o bairro se destaca pela variedade gastronômica. Confira 17 negócios da região que já passaram pelas páginas do GeraçãoE.

1. A janela chinesa

YouYi oferece um pedacinho da China em Porto Alegre, com mais de 60 opções à la carte . O restaurante opera no almoço e na janta, de segunda à segunda, na rua Cândido Silveira, nº 242. A cultura e a comida típica de países asiáticos inspiram a criação de negócios no bairro Auxiliadora. Com mais de 30 anos de existência, ooferece um pedacinho da China em Porto Alegre, com. O restaurante opera no almoço e na janta, de segunda à segunda, na rua Cândido Silveira, nº 242.

2. De volta à Índia

Gujarat Café, dão espaço à gastronomia indiana, com um toque “abrasileirado” . O espaço opera de segunda à sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 8h30min. O casal Fernando e Vanessa se conheceu em Gujarat, estado da Índia, e trouxe a cultura local ao seu país de origem, o Brasil. Na Eudoro Berlink, nº 865, no, dão espaço à. O espaço opera de segunda à sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 8h30min.

3. Queijos e vinhos

Spaccio RAR é um pedacinho de Vacaria no bairro Auxiliadora. Desde o ano passado, o espaço busca aproximar a indústria do interior ao cliente final, oferecendo produtos do portfólio da marca, como queijos, vinhos, charcutaria e azeites . O espaço opera na rua 24 de Outubro, n° 1605, das 10h às 19h, como empório e café e, das 11h às 14h30min, como bistrô, momento em que os clientes podem experimentar os ingredientes em pratos desenvolvidos por um chef. é um pedacinho de Vacaria no bairro Auxiliadora. Desde o ano passado, o espaço busca aproximar a indústria do interior ao cliente final, oferecendo produtos do portfólio da marca,. O espaço opera na rua 24 de Outubro, n° 1605, das 10h às 19h, como empório e café e, das 11h às 14h30min, como bistrô, momento em que os clientes podem experimentar os ingredientes em pratos desenvolvidos por um chef.

4. Conceito norte-americano

Scienza Hub de Tecnologia e Estética, na avenida Carlos Gomes, n° 777, não é só um lugar para conhecer no bairro Auxiliadora, mas também um lugar para trabalhar. O local oferta espaço para coworking – termo que surgiu nos Estados Unidos – para profissionais de estética , em salas equipadas de tecnologia. Profissionais interessados podem contratar os serviços pelo site (www.scienzars.com.br) e marcar para visitar o espaço pelo Instagram (@scienza.hub). , na avenida Carlos Gomes, n° 777, não é só um lugar para conhecer no bairro Auxiliadora, mas também um lugar para trabalhar. O local oferta, em salas equipadas de tecnologia. Profissionais interessados podem contratar os serviços pelo site (www.scienzars.com.br) e marcar para visitar o espaço pelo Instagram (@scienza.hub).

5. Café, floricultura, Espanha e Austrália

Ginkgo Café une esse conceito, simbolizado por uma árvore de Ginkgo biloba na porta. No estabelecimento da rua Coronel Bordini, nº 332, a bebida quente pode acompanhar focaccias, sanduíches, pretzel e tortas, além de opções para almoço . A operação funciona todos os dias das 10h às 20h. O visual de cafeteria com plantas é uma nova tendência ao redor do mundo. Em Porto Alegre, aune esse conceito, simbolizado por uma árvore de Ginkgo biloba na porta. No estabelecimento da rua Coronel Bordini, nº 332,. A operação funciona todos os dias das 10h às 20h.

6. 18 operações gastronômicas em um único lugar

Vila Roubadinhas, food hall a céu aberto com mais de 2 mil m², conta com diversas opções de comidas e bebidas na rua Silva Jardim, nº 140. Com alternativas de hambúrgueres, pokes, sushis, crepes e mais , o espaço opera de terça a domingo das 11h às 23h. , food hall a céu aberto com mais de 2 mil m², conta com diversas opções de comidas e bebidas na rua Silva Jardim, nº 140. Com alternativas de, o espaço opera de terça a domingo das 11h às 23h.

7. Conheça um clássico

30 anos no bairro Auxiliadora , o Bar do Nito é uma casa noturna que aposta na cultura e diversidade artística, contando, inclusive, com apresentações musicais. Localizado na avenida Coronel Lucas de Oliveira, nº 105, o espaço opera de terça a sábado das 18h à meia noite, com oferta de drinks, cervejas, vinhos, pizzas, massas e carnes. Há mais de, oé uma casa noturna que aposta na cultura e diversidade artística, contando, inclusive, com apresentações musicais. Localizado na avenida Coronel Lucas de Oliveira, nº 105, o espaço opera de terça a sábado das 18h à meia noite, com oferta de drinks, cervejas, vinhos, pizzas, massas e carnes.

8. Hotelaria e inovação

Swan Generation, espaço que tem a tecnologia como um diferencial. O hotel abriu as portas em 2021 com sistema de bluetooth e check-ins e check-outs digitais , feitos por meio de um app - que também possui ferramenta de reconhecimento facial. Além da hotelaria, o Swan Generation, na rua 24 de Outubro, nº 1611, oferece coworking e coliving. Quatro anos de estudos sobre tendências do mercado imobiliário deram início aoespaço que tem a tecnologia como um diferencial. O hotel abriu as portas em 2021 com, feitos por meio de um app - que também possui ferramenta de reconhecimento facial. Além da hotelaria, o Swan Generation, na rua 24 de Outubro, nº 1611, oferece coworking e coliving.

9. Sopa no pão

Startt&Brothers Café é um lugar para conhecer no bairro Auxiliadora durante o inverno . Na rua Eudoro Berlink, nº 520, são servidos sabores de sopa dentro do pão italiano. Em outras estações do ano, itens de cafeteria, padaria, almoço e bebidas são oferecidos no local, que funciona de terça a domingo, das 10h às 20h. é um. Na rua Eudoro Berlink, nº 520, são servidos sabores de sopa dentro do pão italiano. Em outras estações do ano, itens de cafeteria, padaria, almoço e bebidas são oferecidos no local, que funciona de terça a domingo, das 10h às 20h.

10. O frio nova-iorquino

o fondue é tradição há mais de 15 anos na Fornellone Restaurante & Pizzaria, na avenida Nova York, nº 93. Além do item, pizzas salgadas e doces são servidas no espaço. A operação abre ao público todos os dias, das 17h às 23h30min, com horário estendido às sextas e aos sábados. Embora sazonal,na, na avenida Nova York, nº 93. Além do item, pizzas salgadas e doces são servidas no espaço. A operação abre ao público todos os dias, das 17h às 23h30min, com horário estendido às sextas e aos sábados.

11. A delicadeza na dança internacional

O Ballet Vera Bublitz é uma escola de formação de bailarinos e bailarinas. Possui metodologia própria, baseada na escola russa de Agrippina Vaganova, adaptada para crianças e jovens . Na avenida Coronel Lucas de Oliveira, nº 158, o espaço, que funciona das 8h às 19h, busca transmitir conhecimentos e técnicas da dança de origem italiana.

12. Risada garantida

POA Comedy Club, como o próprio nome sugere, é um clube de comédia que, além das apresentações de artistas da cena gaúcha durante a noite, oferece gastronomia, inclusive no almoço. O local funciona de terça-feira a domingo. Às quartas-feiras, o show fica por conta dos sócios, Alexandre Fetter, Thiago Ventura, Nando Viana, Luciano Barth e Afonso Padilha . A programação do espaço na rua 24 de Outubro, nº 1454, e os valores podem ser consultados no site. Um lugar para conhecer no bairro Auxiliadora para quem quer se divertir. O, como o próprio nome sugere, é um clube de comédia que, além das apresentações de artistas da cena gaúcha durante a noite, oferece gastronomia, inclusive no almoço. O local funciona de terça-feira a domingo. Às quartas-feiras, o show fica por conta dos sócios,. A programação do espaço na rua 24 de Outubro, nº 1454, e os valores podem ser consultados no site.

13. O Brooklyn porto-alegrense

Wills, na avenida Nova York, nº 52, busca trazer um pouco da metrópole estadunidense para o bairro Auxiliadora. O bar serve drinks compartilhados em jarras, finger food, tacos, bolinhos de carne, entre outras alternativas . A operação ocorre no período da noite, de segunda a sábado, das 17h às 1h. Da atmosfera às opções gastronômicas, o, na avenida Nova York, nº 52, busca trazer um pouco da metrópole estadunidense para o bairro Auxiliadora. O bar serve. A operação ocorre no período da noite, de segunda a sábado, das 17h às 1h.

14. Marque na agenda

Mark Hamburgueria rodou o mundo para colocar toda a sua experiência na cozinha da avenida Mariland, nº 908. Os hambúrgueres inspirados em sabores e culturas de diferentes regiões estão disponíveis na sede do Auxiliadora, que opera no horário do almoço e da janta, de terça a domingo, e nas segundas, somente a noite. O proprietário darodou o mundo para colocar toda a sua experiência na cozinha da avenida Mariland, nº 908. Osestão disponíveis na sede do Auxiliadora, que opera no horário do almoço e da janta, de terça a domingo, e nas segundas, somente a noite.

15. Um giro por diferentes gastronomias

Leiteria 639 passeia por diversas alternativas de comidas e bebidas, contemplando itens de cafeteria, parrilla, massas, drinks, entre outros . Na rua 24 de Outubro, nº 1539, o lugar opera de terça a domingo, das 11h30min às 23h30min, com horário reduzido aos domingos. passeia por diversas alternativas de comidas e bebidas, contemplando itens de. Na rua 24 de Outubro, nº 1539, o lugar opera de terça a domingo, das 11h30min às 23h30min, com horário reduzido aos domingos.

16. A Serra Gaúcha na Capital

Sanpê Coffee, cafeteria que aposta no modelo takeaway no número 243 da avenida Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre. A marca, que traz no nome uma referência à região, aposta em itens típicos produzidos na Serra e tradicionais na cultura italiana , como o cantucci, biscoito feito à base de amêndoas que deve ser consumido mergulhado no café. O local opera de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min, aos sábados das 9h às 17h e aos domingos das 10h30min às 16h30min. O bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, é a inspiração da, cafeteria que aposta no modelo takeaway no número 243 da avenida Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre. A marca, que traz no nome uma referência à região, aposta em, como o cantucci, biscoito feito à base de amêndoas que deve ser consumido mergulhado no café. O local opera de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min, aos sábados das 9h às 17h e aos domingos das 10h30min às 16h30min.

17. Tem também espaço para arte