Espaço que une bistrô e empório da RAR, marca do grupo Randon, abre em Porto Alegre

Uma das empresas mais tradicionais do interior do Estado, A RAR desembarca em Porto Alegre para abertura de seu primeiro espaço gourmet na Capital, o Spaccio RAR. A marca, que pertence ao grupo Randon, expoente na produção componentes e equipamentos de transporte, foi criada em 1979 por Raul Anselmo Randon com foco na produção de maçãs e, em seguida, de queijos. Hoje, a indústria de Vacaria produz também azeites de oliva, vinhos, uma linha de charcutaria e aposta no sistema de franquias para levar a experiência de seus produtos diretamente para os clientes.

A operação de Porto Alegre é a quinta da Spaccio RAR, que tem unidades em Vacaria, na sede do negócio, Passo Fundo, Curitiba e São José dos Campos, no estado de São Paulo. A loja da Capital, no entanto, é a maior e a primeira a oferecer uma experiência mais completa ao cliente, unindo o empório, com a venda de produtos da marca, a um café e um bistrô, onde os clientes podem experimentar os ingredientes em pratos desenvolvidos por um chef. “Quando olhamos nosso portfólio como um todo e a experiência que podíamos trazer, pensamos por que não transformar isso em uma loja. Testamos alguns modelos, só empório, e, para a gente, não fazia sentido o cliente comprar o nosso produto e ir embora sem viver uma experiência gastronômica, que é o que os nossos produtos oferecem. Essa é uma loja que fizemos diferente, porque tem também o café, que as demais não tem. A princípio, nós entendemos que a experiência 360 é o que faz valer o negócio como um todo”, pontua Tatiana D'Alessio Sombra, gerente de marketing e responsável pelas franquias da marca, destacando que agregar a gastronomia é uma forma de posicionar o negócio frente às vendas dos itens da marca no varejo. “Só o empório você tem que ter uma competitividade de preço e brigar com uma grande rede que, no final, sempre abre mão da sua margem, faz promoções sazonais, e aí vai ser uma guerra de preços. Quando você oferece uma experiência, você tem vantagem em relação a uma rede que compra um volume muito grande”, acredita.

Localizada na avenida 24 de outubro, nº 1605, no bairro Auxiliadora, a unidade porto-alegrense é comanda por Haroldo Almeida Soldatelli, Isabella Ossani Zamboni e Rafael Zaffari. Nascido em Vacaria, Haroldo conta que, por conhecer a marca, havia um desejo de plantar maçãs, já que a cidade é a maior produtora no Estado. Foi nessas conversas, em proximidade com a Rasip, que surgiu a ideia de trazer a RAR para Porto Alegre. Além da loja, os sócios são responsáveis pela distribuição dos produtos para a região da Capital, aproximando a marca de restaurantes e supermercados.

“Como eu nasci e me criei em Vacaria, estava pensando em plantar maçã. Chegamos na Rasip e comecei a ver a RAR e surgiu essa oportunidade nas conversas de ter esse canal em Porto Alegre. Visitamos todas as fazendas da RAR. Tudo é plantado lá, as oliveiras, as macieiras, os parreirais, a produção de leite”, conta Haroldo. “Uma característica que a RAR tem é que toda produção é própria. Isso requer um investimento, mas dá uma estabilidade de qualidade de produção. Por isso, o queijo é sempre o mesmo. O gaúcho é muito zeloso, e o queijo da RAR mexe muito com a emoção das pessoas, porque ele é sempre igual”, destaca Rafael sobre a indústria.

Antes de abrir a loja, os sócios focaram na distribuição dos produtos, desde abril, levando a marca para mais de 80 restaurantes da Capital. “O produto precisava vir de Vacaria, o caminhão saía uma vez por semana, e agora eles estão aqui todos os dias. Os restaurantes precisam de serviço para ontem, não podem esperar uma semana. Eles conseguiram quase que triplicar o faturamento da região”, diz Tatiana.

Além do apoio logístico que a Spaccio RAR oferece, a ideia da loja é aproximar o consumidor final da marca e apresentar o portfólio de produtos . “As pessoas só conhecem os queijos, a maçã e o azeite. Não conhecem o portfólio de vinhos, de charcutaria. Quando virem que é um enxoval de produtos RAR, vão ficar encantadas” acredita Rafael, ponderando que, apesar de unir diversas frentes, o foco principal é a venda de produtos. “Cerca de 70% é o empório com um pequeno bistrô, com cardápio enxuto, preço justo, onde a pessoa pode consumir todos os nossos produtos”, diz, garantindo que a aposta é na simplicidade para atrair o público. “Se tu fazes algo muito rebuscado, as pessoas não entram, e nós queremos que elas entrem, circulem e conheçam os produtos”, completa Rafael.

As franquias da Spaccio RAR partem do investimento inicial de R$ 700 mil, e a meta, segundo Tatiana, é ter 50 unidades da marca no País, mas sem um prazo definido para acontecer, já que, garante ela, o mais importante é o perfil do franqueado. “Temos que encontrar alguém que se conecte com a marca, que goste de gastronomia, porque é isso que vai passar para o cliente”, afirma. Nesta perspectiva, os sócios da unidade de Porto Alegre contam que o que os fez tocar o negócio foi, justamente, essa conexão com a marca. “Uma das primeiras questões que a RAR colocou muito claro é que a marca leva o nome do fundador. O seu Raul foi desenvolvendo e tornando mais claro esse portfólio de produtos. Era a paixão dele. Toda família italiana tem o vinho, o queijo, a charcutaria, a mesa na alma da família. E esses produtos RAR mexem muito com as nossas emoções. E o seu Raul, muito habilmente, conseguiu captar isso e entregar produtos de altíssima qualidade”, afirma Rafael. “Tive o privilégio de conhecer o seu Raul pessoalmente há 15 anos, e ele sempre teve essa importância toda”, lembra Haroldo, que celebra a presença de cinco pessoas de Vacaria na equipe que tocará a operação, que contará com 10 funcionários.

O espaço vai operar das 10h às 19h como empório e café e das 11h às 14h30min como bistrô, que terá cardápio sazonal, de acordo com os itens da estação, desenvolvido pelos chefs da escola de Gastronomia da UCS.