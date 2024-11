Blue Jazz Bar: espaço garantido para o jazz na vida noturna de Porto Alegre

Logo pediria passagem toda uma geração de instrumentistas locais com um pé no jazz. Jorginho do Trompete. Dionara Schneider. Cláudio Sander. Dunia Elias. Luizinho Santos. James Liberato. Pedrinho Figueiredo. Os grupos Cheiro de Vida, Raiz de Pedra e Hálito de Funcho. A lista é extensa, incluindo nomes que partiriam para carreiras na Europa. Para quem ficou, a demanda por espaços de apresentação teve entre suas consequências a abertura de uma série de bares dedicados ao segmento, em um dos períodos mais propícios aos adeptos dessa vertente sonora.

Take Five

Os compassos iniciais foram deflagrados em 1982 com o Take Five , espécie de clube informal (e restrito a convidados) da pianista Yvonne Pacheco em sua casa na rua Dario Pederneiras, em Petrópolis. As coisas começaram a esquentar no mesmo ano, com a o restaurante Lugar Comum transferindo-se da rua Lucas de Oliveira (na mesma região) para o trecho da rua Santo Antônio entre Independência e Cristóvão Colombo (bairro Floresta), e cuja agenda musical seria deslocada, quatro anos depois, para o andar de cima, com a instalação da Sala Jazz Tom Jobim.

Uma folheada pelas editorias de cultura dos principais jornais daquele tempo mostra a progressiva abertura de oportunidades, com boates, teatros, universidades e outros palcos afins reservando parte de sua programação a essa tendência. Estava armada a “deixa” para a criação de uma série de estabelecimentos especializados, a maioria no perímetro central da cidade e sob ritmo acelerado em 1988-1989. Absintho. Stan Getz. Cidade Baixa Jazz & Cia. Red Fox. E o Blue Jazz Bar, ainda hoje lembrado por noitadas dignas de um dos melhores momentos culturais da cidade.

Os acordes retrocedem o calendário ao primeiro semestre de 1988, com o empresário Roberto Beiersdorf (1956-2002) e o jornalista, desenhista, fotógrafo e compositor Juarez Porto (1950-2004) dispostos a investir em um negócio, sem saber exatamente qual. Anúncios de aluguel em Zero Hora conduziram a dupla a uma pequena loja de 5 metros de largura por 20 de profundidade, no térreo de um prédio residencial na rua José do Patrocínio nº 789 (esquina com Lopo Gonçalves, na Cidade Baixa) e que abrigara no início dos anos 1970 o bar Cantinho do Chopp. “Queremos algo cult” era a ideia básica do futuro empreendimento.

Inclua-se nessa trajetória iniciativas como o Hot Club (1952), liderado pelo músico e pesquisador Hardy Vedana e o comunicador Glênio Reis , que se reuniam para ouvir discos do acervo do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano. Glênio, aliás, também seria responsável pelo pioneiro programa Jazzland na Rádio Difusora, com direito a jam-sessions no estúdio da emissora, nas tardes de sábado. Ou pelas audições especiais no Clube de Cultura (primeiro na avenida Protásio Alves, depois na rua Ramiro Barcelos), nos anos 1960. Iniciativas isoladas, sem que houvesse casas noturnas específicas – algumas até chegaram perto, como a boate Big Som (bairro Cidade Baixa), em 1975-1980.

Leia aqui as reportagens da primeira temporada da série Porto Noite AlegreLeia aqui as reportagens da segunda temporada da série Porto Noite Alegre

Pautada pela alternância de curtos períodos de proximidade com longas fases de afastamento, a relação entre o jazz e a noite de Porto Alegre é quase centenária. O mais impactante gênero musical norte-americano fincou bandeira nos melhores cafés da Rua da Praia na década de 1920. Com o rádio e a indústria do disco ainda em fase de ensaio, coube a bandas locais - Espia Só, Royal, Guarany, Cruzeiro, Paulo Coelho - entregar ao público uma mistura de ritmos na qual a nova tendência estava mais no nome pintado no bumbo que na forma ou conteúdo.

Idealismo, improviso e qualidade

Uma das poucas imagens internas do Blue Jazz, retirada de um especial sobre Geraldo Flach gravado pela RBS no local ACERVO RENE GOYA/DIVULGAÇÃO/JC

Em uma lógica inversa à de que primeiro se define o negócio e só depois escolhe o ponto, a casa encontrada por Juarez e Roberto é que levou os sócios a investirem no ramo boêmio, algo inédito em ambas as trajetórias - 'Beto' ao menos tivera uma breve experiência como dono da lancheria Sanduba, na região ocupada por emissoras de TV nos altos do Morro Santa Tereza. "Assim que vimos o interior do imóvel, com jeito de boteco francês, é que veio a ideia de um clube para os amigos. E o jazz era o que mais combinava", recordaria Juarez à revista Veja, meses depois.

Não mais que duas semanas bastaram para uma reforma-relâmpago e os devidos reparos. "O Beto tinha duas tias que eram suas fãs e contribuíram com um reforço financeiro, além de ajudar na cozinha do bar", acrescenta Jussara Hervê, mãe do único filho do empresário. Inaugurado em maio de 1988, o Blue & Jazz Bar logo se notabilizou pela programação diferenciada e preços acessíveis. Tão rápida quanto a montagem do esquema foi a fidelização de clientela, com presença constante de músicos também na plateia, muitos dos quais recrutados para 'canjas'.

"Eu morava a duas quadras e, de imediato, virei habituê do lugar, que era acolhedor, charmoso e tão pequeno que o apelidamos 'Bluesinho' em seguida", conta o cantor e compositor Dudu Sperb. "Não demorou para que eu passasse a me apresentar por ali, em pleno início de carreira. Foi minha escola noturna, inclusive ao estimular a ampliação do meu repertório de MPB e bossa nova para os standards da canção norte-americana e o jazz de Billie Holiday, Duke Ellington e outros tantos que passei a ouvir e amar."

Sobram elogios aos proprietários, de quem se tornou amigo, principalmente de Roberto: "Eram caras muito bacanas e corretos conosco, dava para perceber que curtiam aquilo, eram felizes ali. Outro sujeito camarada era o garçom Altair. Ele sempre trazia como 'remédio' uma dose de uísque para o nervosismo da pianista Beatriz Horn, amiga de infância da minha mãe e que, mesmo autodidata e sem experiência na noite, tinha aceitado o convite para me acompanhar nas apresentações, recebendo cachê, algo novo para ela."

Vizinho de endereços icônicos da noite na Cidade Baixa, tais como o bar Opinião e as boates Carinhoso, Anos Dourados e Sandália de Prata (a boemia no bairro permanecia sob domínio de um público mais adulto que o das décadas seguintes), o já pequeno espaço do Blue & Jazz se tornava minúsculo diante do próprio sucesso. A disponibilidade de outra casa para locação, bem maior e a pouco mais de três quadras dali, fez os sócios esfregarem as mãos. Mal completavam-se 11 meses de atividade e já era hora de expandir o esquema para um lugar adequado a planos mais ambiciosos.