Carlitus, na Getúlio Vargas, era espaço sob medida para casais de bom gosto

"Aquela região era uma das 'barlândias' da cidade na época, assim como as avenidas Protásio Alves e a Cristóvão Colombo, então investimos na abertura da casa Samantha (1978) no número 367 da rua Santana. Em seguida, foi a vez do bar Barcelona (depois Newport) na Jerônimo de Ornelas, 222. No mesmo trecho, também acabamos instalando, lado a lado, a boate Summeriu's e depois o bar Arcabuz (cuja lista de donos anteriores chegou a incluir, durante breve período de 1984, o então jogador gremista Renato Portaluppi). Algumas duraram bastante tempo, sempre com público fiel e administradas com a ajuda do Jorge Dorneles, nosso irmão caçula."

O primeiro capítulo da nova empreitada, em 1968, foi viabilizado pela soma de economias a um empréstimo bancário para a compra do bar Vizcaya, situado nos altos da avenida Protásio Alves (nº 3.185) e que, na sua primeira fase, tivera como dono o estudante de Direito e empresário José Carlos Athanásio junto com sua noiva e futura esposa, a ex-miss Universo (1963) Ieda Maria Vargas. O retorno financeiro inspiraria os irmãos Dorneles a enfileirar, no final da década seguinte, uma sequência de espaços boêmios em zona do bairro Santana mais próxima à Cidade Baixa, cataloga o hoje aposentado Orestes, 79 anos.

E o já mencionado Carlitus. Localizado a 100 metros da avenida Erico Verissimo, o estabelecimento se manteve em evidência de 1978 a 2011, orgulha-se o empresário aposentado Ozório Dorneles, 81 anos, principal personagem do lugar. Natural de Itaqui e criado em São Borja (Fronteira-Oeste), ele desembarcara na capital gaúcha em 1963 para deflagrar, da estaca zero, uma exitosa trajetória nos negócios. Foi feirante, chofer, dono de pequena frota de táxis e pecuarista, até investir no ramo noturno em sociedade com o irmão do meio, Orestes, um ex-funcionário de supermercado e cujas experiências como garçom o haviam levado até o litoral paulista.

Esse mesmo cenário estaria hoje completamente deserto após o cair da noite, não fosse a heroica resistência de dois ou três bares e uma loja de conveniência em posto de combustíveis. O processo de esvaziamento - pelos mais sortidos motivos - nos últimos anos contrasta com um passado de luminosos piscantes em ambas as calçadas ao longo das décadas. Scalaris, Chipp's, Viva Maria, Estrela Cadente, Rekint, Velha Guarda, Cigano's, Venezianos, Cenário, Fascinação, Sherlock's, Bar 1, Patamar, Noblesse, Barbaridade, Companhia dos Sanduíches, Blue Eyes, San Ciro, Âncora, Pimplus, La Boheme, Choupana, Pippo's, La Boheme, W-588, General De Gaulle, Bordô, Taco Pub.

"Porto Alegre está meio que dividida em matéria de casas noturnas. Há um grupo importante no Moinhos de Vento e Auxiliadora, outro no espaço intermediário entre Cidade Baixa, Bom Fim e Santana, mas a maior densidade de boates, barzinhos e restaurantes fica mesmo na Getúlio Vargas. Sugiro um passeio por essa avenida, que oferece opções a todos os gostos. Começa-se pelo Carlitus, ideal para se beber um uísque tranquilo com a mulher amada, jantar, bater papo e dançar." O relato do jornalista Danilo Ucha (1944-2016) era certeiro, há quase 40 anos: poucas áreas da cidade concentraram boemia tão intensa quando a via que corta de ponta a ponta o Menino Deus.

Luzes da cidade

Figura central no sucesso do Carlitus, Ozório Dorneles procurou manter o atendimento exclusivo a casais como uma das características permanentes da casa noturna /ACERVO CLEUSA DORNELES/REPRODUÇÃO/JC

A antena direcionada para novas oportunidades também acabara apontando para um ponto do mapa a um quilômetro e meio de distância, em meio a um dos pórticos imaginários de ingresso no Menino Deus. Fã de Charles Chaplin, o empresário Paulo Ribeiro não era do ramo, mas, em maio de 1978 - cinco meses após a morte do gênio - fundara no número 94 da Getúlio a boate Carlitus, de logomarca e decoração interna em preto-e-branco com pôsteres alusivos ao cinema mudo. Quase um ano transcorrera sem que o endereço embalasse e ele estava decidido a partir para uma aventura no garimpo de Serra Pelada, assim como seu ídolo em A Corrida do Ouro (1925).

O ponto à venda foi a deixa para os manos rebobinarem aquele filme em 14 de maio de 1979, paralelamente às atividades que o tornaram conhecidos no bairro Santana. Com maior capricho nos serviços de restaurante, reforço na divulgação e outros ajustes (a cor vermelha em tapetes, estofados e outros itens, por exemplo), manteve-se a estética do espaço comercial de 192 metros quadrados e mezanino no primeiro dos três andares de um prédio misto construído apenas cinco anos antes e que hospedara, em seus primórdios, o bar-chopp Hobby Show. O atendimento exclusivo a casais surtiu efeito, com uma frequência constante e destaque permanente nos jornais e guias noturnos.

"Com exceção de ocasiões como eventos particulares, a casa manteve a exigência até o fim, mas não foi a única... Ali mesmo na esquina com a Ipiranga tinha a Velha Guarda, comandada pela Tânia Silva, sem contar outras tantas em Porto Alegre", contextualiza Ozório, que, na metade da década seguinte, desfez a sociedade com Orestes para tocar sozinho o Carlitus. Anúncios de "ambiente requintado", "bom gosto" e "alto nível" não impediam eventuais episódios fora da curva. Ele se diverte com a malandragem de um cliente que dançava na pista com sua amante ao ser alertado sobre a presença da esposa do lado de fora, pronta para dar o bote.

"O sujeito foi rapidamente conduzido por um segurança até a saída de emergência nos fundos e pegou um táxi para casa a tempo de chegar antes da 'titular'. Sem conseguir o flagrante após ser finalmente autorizada a cruzar a portaria, ela pegou o rumo de casa, onde já o encontrou sob as cobertas, 'cansado do trabalho'. Intimado sobre o fato de seu automóvel estar em frente à boate, o malandro alegou ter emprestado a um amigo. Enquanto isso, um garçom incumbido de estacionar o carro em uma garagem próxima para aliviar a situação, acabou encontrando no porta-luvas uma pasta com 30 mil cruzeiros, devidamente devolvidos em momento oportuno".