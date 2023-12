Discoate colocou a Zona Sul no mapa noturno de Porto Alegre

Separado da área central da cidade por cerca de dez quilômetros, o trecho inicial da Zona Sul de Porto Alegre ainda parecia uma pacata cidade-vizinha no final dos anos 1970. Quadras próximas à orla abrigavam casas de algum comércio e muitas residências, incluindo elegantes bangalôs a lembrarem décadas anteriores da área como destino de veraneio em um Guaíba bem menos poluído. Movimento para valer, somente o dominical, com a programação regular dos clubes, competições náuticas, atrativos gastronômicos como o restaurante Bologna e bares antológicos (e outros nem tanto). Timbuka, Por do Sol, Bat Bat, Bondinho, Zeppelin, Taba. Calçadas tomadas de gente, trânsito engarrafado.

Mas a vida boêmia na região seguia em marcha-lenta, com poucas opções noturnas, a exemplo da Boate do Avião, Kiwi e Taba, todas em Ipanema. Até que o eixo formado pelos bairros Tristeza e Assunção mudasse esse cenário, tendo como protagonista um casarão de planta-baixa triangular no número 2.163 e com entrada por seu vértice, na esquina da avenida Wenceslau Escobar com a rua Doutor Barcellos. Suas espessas paredes, erguidas na década de 1960 pelo dentista Samuel Siqueira para um (jamais inaugurado) cinema popular com espaços externos para lojas, acabaram servindo a uma sequência de inquilinos em seus dois andares. Pronto-socorro. Malharia. Padaria. Academia.

Em 1978, deflagrou-se novo capítulo no térreo do imóvel: a boate JetSet, instalada por um empresário oriental - que acabou desistindo antes do fim do ano. A partir da indicação de uma executiva da Pepsi com contatos em comum, o disc-jockey Miguel Petry - já conhecidíssimo como "Magro", depois "Mago" Miguel - assumiu o ponto com planos de repetir o sucesso obtido na praia de Atlântida com sua Discoteka StereoMoto, mesmo nome da então recém-fechada loja de discos da qual Miguel havia sido coproprietário na galeria Champs Elysées (Moinhos de Vento) desde 1973. O hoje consultor de importações de 69 anos explica:

"O Dudu Alvares, um dos reis da noite e segundo dono do Encouraçado Butikin, tinha me vendido de uma só tacada a boate Billyskão, no Morro Santa Tereza, e o bar Bond'Eu, na Protásio Alves. A primeira repassei ao chinês Chao Chih Yung (futuro fundador do restaurante Nanking) em pagamento pelo ponto da Jet Set, e a outra repassei a meu ainda sócio Vitor Elwanger, desinteressado em prosseguir como sócio no Litoral". Após repaginar o espaço da Wenceslau, em junho de 1979 o "Magro" abriu com o irmão Léo as portas da Discoate (fusão das palavras "discoteca" e "boate"), de olho no público jovem de classes média e alta.

Cruzando-se o hall com bar à esquerda e, no lado oposto, um painel com foto de pôr-do-sol, a porta dupla de vidro dava acesso à primeira das duas pistas de dança, espelhadas de cima a baixo. Uma com mesinhas de tampo em inox, pufes brancos e, ao fundo, parede a esconder um enorme depósito onde o projeto original previa o cinema. A outra com camarotes, dobrando-se à direita. O mapa é de Léo, 64 anos, advogado, corretor de seguros e então piloto do caixa, escritório e cabine de som, em link direto com a portaria por câmera e interfone. "Era um formigueiro aos sábados, com 400 pessoas e até o dobro no giro da noite. Não tínhamos concorrência direta naquela parte da cidade."

Aberta às sextas, sábados, feriados e eventuais festas fechadas durante a semana (exceto no verão, por conta do funcionamento da "matriz" em Atlântida), a nova casa agradou em cheio com uma fórmula musical baseada em hits das paradas internacionais, discomusic e novidades tocadas em primeira mão por Miguel, ex-estudante de Engenharia Eletrônica cuja larga experiência como DJ proporcionava conexões fantásticas a gravadoras e confrarias musicais dos EUA, Europa e Ásia, com participação constante em eventos como visitas e feiras do mercado tecnológico e fonográfico.