Looking Glass, a primeira 'discoteque' de Porto Alegre

A saga do divertimento noturno em Porto Alegre pode ser comparada a um quebra-cabeças no qual há peças que se encaixam de barbada, enquanto outras dependem do empenho em localizar pessoas, imagens e documentos. No caso da Looking Glass (1978-1979), primeira boate da cidade a entrar de cabeça - e pernas - no embalo do gênero 'discoteque', o fato de seus fundadores já terem 'subido para a sobreloja' impõe uma lacuna - que não impede o resgate dessa curta, porém impactante trajetória. Afinal, há a generosidade de testemunhas e protagonistas a compartilhar relatos e acervos capazes de recompor os fragmentos.

Um desses guardiões é o técnico em eletrônica e DJ Dario Hernandez, 58 anos. Emoldurado por dezenas de aparelhos em sua oficina de consertos no bairro Glória, ele preserva não só dois equipamentos sonoros dos primórdios da danceteria. Também são dele dicas precisas sobre o ciclo do empreendimento montado na primeira quadra de um dos trechos onde o bairro Menino Deus se abraça à Praia de Belas. Um personagem cuja amizade e trabalhos com um dos proprietários (além de uma memória fantástica) o credenciam, assim como o DJ Claudinho Pereira, 76 anos, de vínculos que extrapolam o fato de ter tocado na casa apenas na primeira noite.

Na gênese dessa aventura está Dionísio de Oliveira, paulista radicado na capital gaúcha e que vivia da renda de imóveis e ações - até a decisão, em 1977, de montar um caprichado prostíbulo no número 290 da rua Marcílio Dias. As instalações do futuro negócio estavam bem encaminhadas em terreno próprio e imóvel especialmente construído com dois andares, anexo residencial nos fundos e a escolha de um braço-direito: o garçom Adão Aresi, natural de Terra de Areia (Litoral Norte) e que ele havia conhecido em um inferninho no Centro. Uma correção de percurso, contudo, mudaria os planos antes do final do ano, com a entrada um sócio no lance: Sérgio Roberto Bini.

Dono do descolado salão unissex de beleza Looking Glass, na rua 24 de Outubro em frente ao Parcão, "Bina" abrira o negócio após longa temporada na Itália, com prêmio em concurso de moda e um casamento relâmpago - de papel passado - com a famosa condessa e agitadora cultural Donatella Zegna Baruffa (1921-1987). Na bagagem no retorno a Porto Alegre ele também havia trazido o deslumbramento pelo novo ritmo que invadia alguns dos melhores points da Europa e Estados Unidos (principalmente a célebre Studio 54, de Nova York), com reflexos já extrapolando as pistas luminosas e globos espelhados do planeta. Inclusive no Brasil.

O hit parade repleto de nomes como Donna Summer, Sylvester, Chic, Bee Gees e KC & Sunshine Band. Roupas brilhantes. Passos de dança. Cinemas lotados para conferir John Travolta em Os Embalos de Sábado à Noite. TVs ligadas na novela Dancing Days. Bini persuadiu Dionísio: "Esquece o cabaré, vamos abrir a primeira discoteca da cidade". Inaugurada em 6 de abril de 1978 com o mesmo nome do coiffeur do Moinhos de Vento, a Looking Glass Discotèque atraiu modelos, atletas, socialites e outras personalidades. "O zagueiro colorado Mauro Galvão e o meia gremista Paulo César Caju eram vistos em 'travoltadas' na pista", relembra Claudinho Pereira. Tudo durou menos de dois anos - o suficiente para holofotes ainda acesos em rodas de conversa sobre uma cidade já extinta.

[na foto que abre a matéria, datada de 1979, profissionais do salão Looking Glass aproveitam com entusiasmo a pista de dança da boate homônima]