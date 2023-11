Átrio Capitão 7: diversão garantida para jovens e coroas de classe média-baixa

Está nos dicionários. "Átrio": substantivo masculino que designa o principal aposento nos templos da Roma Antiga; antessala; pátio frontal; saguão coberto; câmara de acesso ao prédio principal. Pois o empresário bageense Danilo Lima Maia (1931-2003) estava para lá de inspirado ao assim nomear a sua terceira boate em Porto Alegre, no final de 1986. Em um espaço tão amplo quando despojado da avenida João Pessoa nº 599, na borda entre os bairros Cidade Baixa e Farroupilha, o empreendimento se tornaria um dos mais concorridos de praticamente todas as faixas etárias de uma baixa classe média pouco ou nada habituada a endereços mais elitizados.

Ingressos, bebidas e petiscos a preços módicos. Promoções imperdíveis. Música ao vivo ou som mecânico para jovens ou coroas. Festas estreladas por alguns dos principais nomes do rádio. Acesso fácil por ônibus, com parada a poucos metros do local, de frente para o Parque da Redenção e em área de boemia fervorosa. Não tinha como dar errado, intuiu Danilo, experiente no ramo como dono do antecessor Status - no mesmo endereço - e do consagrado Star Club (1979-2003), na avenida Assis Brasil, Passo D'Areia. O sujeito bonachão e de tino comercial aguçado havia construído seu patrimônio e reputação, aliás, em outras frentes de trabalho.

Primeiro foi um ferro-velho na Zona Norte, seguido de posto de gasolina na Azenha e duas oficinas com loja de carros usados, ambas em imóveis próprios na João Pessoa. Em viagens a São Paulo e Rio de Janeiro, o empreendedor viu no segmento noturno uma oportunidade promissora e apostou na ideia. "O Star Club foi um estouro mas o Status acabou quebrando", contextualiza o então cunhado e colaborador Ivanhoé 'Ivan' Silva, 60 anos. "Ele deu um tempo, providenciou mudanças e reinaugurou o espaço da João Pessoa com nome e proposta diferentes, tendo como gerente inicial Mauro Sergio Richinitti e seu filho, antes que eu assumisse de vez a função".

Sobrecarregado, em 1987 Danilo topou arrendar o Átrio a Ivan, então universitário de Ciências Contábeis e que não apenas manteve o embalo como colocou as finanças no azul naquele segundo ano de atividades. A casa quase sempre cheia tinha como chamariz uma agenda que podia começar à tardinha e prosseguir até as 5 da manhã, abrindo com bailes para o público de cabelo branco, emendados a encontros dançantes da turma jovem. Mas o grande salto de popularidade ocorreria no final da década, sob o protagonismo de radialistas campeões de audiência e que, mediante participação na bilheteria, ali promoviam festas inspiradas em seus programas.

A casa já vinha ampliando a presença do som mecânico em relação aos conjuntos musicais, a fim de dinamizar o negócio. Foi quando entrou na jogada, em 1989, o comunicador Moisés de Assis (1954-2022), da Farroupilha (então localizada a duas quadras, na mesma avenida) com o Baile do Namoro, para uma clientela que já não cozinhava na primeira fervura. O estouro da iniciativa - a partir de uma sugestão do amigo Jorge Falleiro - logo seria incrementado por nomes do microfone local voltados ao segmento jovem. Arlindo Sassi, da Cidade FM, com o apelo irresistível de sua Love Dance. Mano Délcio DJ, da Princesa AM, com suas Máximas.