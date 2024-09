A história do Santa Mônica, casarão dançante que marcou a noite da Dom Pedro II

Canonizada pelo Vaticano no século de 1400, a norte-africana Mônica Hipponensis (331-387) não consta no imaginário de católicos e ortodoxos devido a algum milagre. Mas a ela se atribui a conversão de seu primogênito, o rebelde Aurelius Augustinus, em crente fervoroso e teólogo fundamental do cristianismo: o futuro Santo Agostinho. Não por acaso, é padroeira das mães preocupadas e dos alcoólatras em recuperação. "Não permita que meu filho seja conquistado pela luxúria", diz um trecho da oração à protetora dessas e de outras causas.

E foi justamente a devoção de Dona Arlene, mãe do empresário gaúcho Edson Dutra, que o fez escolher Santa Mônica como nome de uma boate que estaria entre as mais concorridas da Porto Alegre de quase três décadas atrás. Não que Edson precisasse de rezas ou velas acesas por conta de algum mau comportamento, porém, as matriarcas têm lá suas razões. "Ao ver o letreiro luminoso, muita gente achou que era uma alusão àquela praia paradisíaca de Cabo Verde", relembrou o idealizador em entrevista ao Jornal do Comércio em julho de 2020.

Nascido em 1962 e criado no bairro Floresta, ele aprendeu com o pai o ofício de técnico em eletrônica. Chegou a cursar Engenharia Eletrônica na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), até trancar matrícula devido à convocação militar, mas acabou sem servir ao Exército ou retornar à faculdade. Partiu, então, para a sonorização de eventos, até ser apresentado por um tio a Marion Amarante, dona da danceteria Taj Mahal (1982-1993), na avenida Farrapos: "Falei da minha experiência e do equipamento que eu tinha, melhor que o dela. Daí veio o convite para trabalhar na manutenção da casa, em 1984".

O que era para ser apenas 30 dias viraria quatro anos, por conta de uma briga da proprietária com o DJ residente em meio a uma festa - o cara saiu porta afora e Dutra foi chamado a assumir a cabine, coisa que jamais tinha feito. "Em um dos maiores espaços dançantes da cidade, os frequentadores curtiam meu repertório, sempre com hits e novidades. Lembro do pessoal maravilhado quando toquei em primeira mão o LP duplo Substance (1987), da banda inglesa New Order. O envolvimento com a noite virou um caminho sem volta para mim."

Rompido o vínculo com Marion, em janeiro de 1989 Dutra se uniu a três sócios na montagem do bar Swell Sul, na orla de Garopaba (SC). Durou somente o verão, mas serviu de laboratório para algo mais amplo que a atuação como discotecário. Uma aposta foi feita nas duas temporadas seguintes, no litoral gaúcho, com o bar Ragga Store (de primeiro nome inspirado em uma vertente eletrônica do reggae que chegava às paradas de sucesso) - primeiro na Sociedade Amigos da Praia de Quintão (SAPQ), depois em um galpão antes ocupado por um supermercado no mesmo balneário.

Conhecimentos adquiridos. Satisfação com o retorno do investimento. Público conquistado. Em 1992, uma casa foi avançada no tabuleiro com o Chafariz, agrupamento de bares em torno de uma fonte decorativa em terreno no Centro de Quintão. O sucesso desse percurso inicial serviu de deixa para a migração definitiva dos negócios em direção à capital gaúcha, ao som de muito pop rock, reggae, grunge, dance, surf music e outros gêneros. Nos planos, uma boate para aquele perfil de clientela jovem e de classe média. Faltava definir o local.