Danceteria 433 foi espaço de projeção para o rock gaúcho nos anos 1980

A configuração não era a de uma boate e o número indicado em seu nome de fantasia sequer existia como endereço. Mas com simplicidade e senso de oportunidade, a Danceteria 433 se tornou peça-chave do rock gaúcho na Porto Alegre da década de 1980. "Muita gente se atrapalhou ao procurar a casa, mas acabava achando, porque o trecho ainda não tinha movimento noturno", explica o advogado e empresário Ricardo Martini Moesch, 62 anos, criador do bar com música ao vivo e outros agitos na rua Silva Jardim 196 (quase esquina com Eudoro Berlink), bairro Auxiliadora.

Das tantas voltas que uma vida pode dar, as de Ricardo ("Bob", para os mais chegados) envolveram uma série de experiências. Acadêmico de Direito na Ufrgs e funcionário concursado do Banrisul, ele surfava na praia de Atlântida quando soube de um curso pioneiro de tecnólogo em Hotelaria da Universidade de Caxias do Sul em um estabelecimento local de hospedagem. Largou tudo - sob reprovação do pai, contador - e mergulhou em dois anos de aulas até emendar o diploma com estágios na Região Nordeste e o trabalho no Alfred Hotel, da capital gaúcha.

Mas o baixo salário logo motivou a busca de novos desafios. Eis que sua irmã Marutschka, aluna de Sociologia na Universidade do Vale do Sinos (Unisinos), falou de dois amigos dispostos a investir em um bar. O resultado foi a sociedade com a dupla na abertura, em junho de 1983, do Edgar Allan Porre (nome-trocadilho com célebre escritor americano Edgar Alan Poe), na rua Felipe Camarão com a Bento Figueiredo (Bom Fim). Lugar cult, frequentado por artistas, intelectuais e políticos, porém com baixa lucratividade: "Saí com três meses, com o negócio já funcionando bem".

alto astral de uma choperia que conhecera no Rio de Janeiro, a convite de ex-colegas de hotelaria que trabalhavam no estabelecimento. Decidiu fazer algo similar em Porto Alegre, tendo na fase inicial a mana como sócia e o apoio de um investidor. O ponto escolhido (a partir de anúncio em jornal) foi um sobrado erguido no início da década e cujos donos mantinham na sobreloja uma academia feminina, a duas quadras do encontro da avenida 24 de Outubro com a Plínio Brasil Milano, zona boêmia aquecida desde 1978 pela boate O jovem empreendedor então se lembrou doque conhecera no Rio de Janeiro, a convite de ex-colegas de hotelaria que trabalhavam no estabelecimento. Decidiu fazer algo similar em Porto Alegre, tendo na fase inicial a mana como sócia e o apoio de um investidor. O ponto escolhido (a partir de anúncio em jornal) foie cujos donos mantinham na sobreloja uma academia feminina, a duas quadras do encontro da avenida 24 de Outubro com a Plínio Brasil Milano, zona boêmia aquecida desde 1978 pela boate Crocodillo's

Bebeto Alves (1954-2022), e a dupla "Ao conhecer o espaço recém-alugado, não consegui imaginar como aquilo poderia virar uma casa noturna", conta a amiga Haidi Engel Martini, 60 anos, ex-garçonete do bar no Bom Fim e mais assídua frequentadora da futura 433 - nomenclatura inspirada no título de um rock-reggae gravado em dois discos de artistas gaúchos radicados no Rio: o autor,(1954-2022), e a dupla Kleiton & Kledir . Na letra com divagações a bordo da linha de ônibus carioca de mesmo número, chamavam a atenção de Ricardo os versos sobre beijos, segredos e ilusões nas mesas de bar.

A explosão do novo rock brasileiro do centro do País (Lulu Santos, Blitz, Kid Abelha, Paralamas do Sucesso) já ecoava na cena musical da cidade. Sintonizado à demanda, Ricardo planejou um esquema básico ao reformar o salão com pé-direito de 4,5 metros e jeitão de garagem. Mezanino. Palco. Pista de madeira com mesas e cadeiras de metal. Decoração simples. Pratos convidativos. Bebida e petiscos acessíveis. A ideia não era exatamente inovadora, mas demonstraria seu acerto desde a pré-estreia, em 11 de novembro de 1983, com um show de Bebeto Alves.