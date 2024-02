De 'Verdes Anos' aos Replicantes, Carlos Gerbase segue marcando o cinema e o rock gaúcho

Musa inspiradora da emblemática letra de Hippie-punk-rajneesh, Luciana Tomasi, a 'Luli', confidencia que conheceu seu futuro consorte numa das festas semanais dos alunos da Fabico, em 1980. "Lá pelas tantas surgiu na pista, dançando, um homem lindo. Era o Gerbase. Pensei: 'Esse carinha é bem o meu tipo'". Aquela noite, situa Luli, teve consequências polêmicas e enlouquecidas (ela contava então apenas 20 anos e já estava casada há quase três): divórcio, sucesso dos Replicantes, novos filmes, estrada, espírito anarquista e euforia constante. "Além de marido, Carlos Gerbase é meu sócio, amigo, companheiro de todas as horas e pai das minhas filhas. Ele é o homem mais impressionante que já conheci. Nos aguentamos há 43 anos. Ele acorda sempre de bom humor, é solidário com as pessoas e dono de um texto excepcional. Amo muito este homem!"

Ricardo Cordeiro, o 'King Jim', saxofonista dos Garotos da Rua, conta ter conhecido Gerbase nos dias em que ele e Giba faziam seus primeiros filmes em super-8. Logo King fez uma participação atuando com Nei Lisboa na gravação da música-tema de Verdes Anos. A seguir, ao longo de muitas atividades conjuntas, Gerbase tornou-se, para King (além de seu professor na universidade), um dos melhores letristas do rock brasileiro. "Até minha mãe, percebendo sua generosidade para com os amigos, me confidenciou ser fã do Gerbase. É um dos grandes dessa turma que há muito é tão importante para nossa cultura", engrandece.

Liberdade para criar e espírito colaborativo. Munido dessas duas palavras-chave, Gerbase define a trajetória dos Replicantes, grupo que nunca se intimidou por conta da censura prévia sofrida por várias de suas canções. "De peito aberto, os Replicantes diziam o que queriam, da maneira que julgávamos mais poderosa. E com isso transmitimos aos nossos fãs um sonho de liberdade de expressão e comportamento através da música. Mais do que isso: fomos inspiração para o surgimento de dezenas de bandas."

A juvenil comédia dramática Verdes Anos (primeiro longa em 35mm dirigido por Carlos Gerbase, ao lado de Giba Assis Brasil) é um trabalho "muito coletivo", conceitua o diretor. "Seria impossível listar todas as pessoas que foram fundamentais para que ele existisse. Até hoje encontro gente que me diz: 'Eu era figurante na cena do baile e, depois de esperar até às três da madrugada, morrendo de fome, ainda quebrei a cara na cena da briga. Adorei!'. Assim era o cinema na longínqua década de 80, quando eu tinha 20 e poucos anos e não era tão verde assim, mas estava longe da madureza."

Contando 65 anos, feitos no dia 1 º de fevereiro, Gerbase, um inveterado gremista, está finalizando em sua produtora, a Prana Filmes, a série musical Um Ano em Vortex, sobre o bar que os Replicantes criaram em 1987. Seu projeto autoral de ficção é uma versão cinematográfica do romance A Filha do Dilúvio, de Miguel da Costa Franco.

Chamado pelo produtor Carlos Eduardo Miranda de "O Ano de Orwell" (aludindo à distópica obra de George Orwell e em referência ao então efervescente momento das artes no Rio Grande do Sul), o ano de 1984, em Porto Alegre, transcorreu marcado por dois importantes acontecimentos culturais. Na música, com o advento da banda Os Replicantes e, no cinema, pela estreia do filme Verdes Anos. A realização de ambos, por sua vez, teve como força-motriz o cineasta Carlos Gerbase, baterista e um dos fundadores dos Replicantes - e que também é roteirista, diretor, escritor, jornalista, e, nas horas vagas, se aventura por uma errática carreira solo como vocalista de rock'n'roll.

Memórias de um filme e de uma geração

A origem do filme Verdes Anos, explica a historiadora e autora do livro Verdes Anos: Memórias de um Filme e de uma Geração, Alice Dubina Trusz, está no conto Os verdes anos, de autoria do jornalista mineiro Luiz Fernando Emediato. A história encontra-se incluída no livro A Rebelião dos Mortos, publicado em 1978. Ainda no final da década de 1970, o conto, com apenas três personagens (Teco, Cândida e o narrador), inspirou o porto-alegrense Álvaro Luiz Teixeira a escrever o roteiro cinematográfico que serviu de base para a realização de um curta-metragem em super-8 intitulado Verdes Anos. Produzido e dirigido por Sérgio Lerrer e interpretado por atores do grupo teatral Vende-se Sonhos, o filme ficou inacabado.

Em 1983, Lerrer retomou o projeto, mas, desta vez, com a pretensão de realizar um longa-metragem em 35mm. O roteiro inicial, além de ter sido reescrito por Álvaro, ganhou ampliação, sendo criadas novas personagens para a produção. Contudo, acabou sendo modificado, na pré-produção e no processo de decupagem, pelas mãos de Giba Assis Brasil, Carlos Gerbase, Werner Schünemann, Alex Sernambi e Roberto Henkin, sem a participação de Álvaro. A versão resultante, denominada "roteiro técnico", e que de fato corresponde ao filme, distingue-se do roteiro original pela supressão de cenas e personagens e pela modificação de alguns diálogos.

Além de Schünemann, Verdes Anos também conta no elenco com atores como Luciene Adami, Marco Sório, Márcia do Canto, Marcos Breda e Marta Biavaschi. Alice Trusz postula que a produção de 1984 foi percebida como um marco do cinema gaúcho pela crítica de sua época e converteu-se em fenômeno de bilheteria no Estado quando exibida comercialmente. "Mas Verdes Anos não constituiu um evento isolado. Para compreender o seu impacto e a sua importância na história do cinema gaúcho e brasileiro é preciso reconhecê-lo e abordá-lo como produto de um processo mais longo e mais amplo, de incremento e renovação da produção cultural riograndense como um todo, e da produção cinematográfica em particular, que a iniciativa da sua realização também contribuiu para dinamizar".

Verdes Anos arrebatou um Kikito em Gramado, teve um excelente público no Rio Grande do Sul (mais de 100 mil pessoas) e serviu para que equipe e elenco (que trabalharam literalmente "no amor", pontua Gerbase) dessem início às suas carreiras no cinema dito profissional. O que poucos sabem é que, na verdade, nem ele e nem Giba queriam fazer Verdes Anos. O filme literalmente quase parou antes de começar. Giba e Gerbase, ao serem convidados por Lerrer para dirigir, descobriram que tinham a mesma opinião sobre o projeto: a história pouco acrescentava aos vários filmes super-8 que ambos haviam rodado antes. Temática e esteticamente, com o longa Inverno, em 1983, eles já tinham se afastado daquela onda de "nostalgia adolescente". Mas enfim, aponta Carlos Gerbase, contrariando a sua própria opinião, Verdes Anos tornou-se um êxito e seu sucesso acabou ajudando muita gente que naqueles dias começava a fazer cinema.