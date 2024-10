Crazy Rabbit foi casa noturna pioneira no som mecânico em Porto Alegre

Uma das mais impactantes viradas de chave na cena cultural de Porto Alegre não teve investimento de vulto, localização badalada ou placa luminosa. Sequer houve uma logomarca que a identificasse. Mas apresentou à cidade um conceito que ainda hoje é padrão para boa parte dos adeptos da boemia como estilo de vida: a boate moderninha, com som mecânico e para "dançar separado". O estopim foi aceso no em 24 de novembro de 1961 pela Crazy Rabbit, casa noturna instalada em loja na rua Garibaldi, a poucos metros da avenida Independência.

Carlos Heitor Azevedo, 23 anos à época. Na capital gaúcha já sobravam opções para vários gostos, com uma linha divisória entre a cartilha conservadora e os instintos mais liberais. Reuniões domésticas, bailes nas agremiações ou faculdades e eventos em clubinhos sociais como o Cotillon coexistiam com cabarés, 'inferninhos' e bares com música - Je Reviens, Piano Drink, Cocktail Club, Vogue, Black Horse, Radim, Cote D'Azur, Perroquet, Bambu, Ivanhoé, Rio Club, Black White, Michel, Clube da Chave . As coisas mudariam de figura com a energia, criatividade, ousadia e cosmopolitismo de, 23 anos à época.

Natural de Vacaria e radicado em Porto Alegre desde a infância, ele se alistara aos 20 anos como soldado na missão de paz criada pelas Nações Unidas para atuar no conflito do Egito contra Israel, França e Inglaterra pela posse do canal de Suez, entre os mares Vermelho e Mediterrâneo. A experiência no Oriente Médio, entre agosto de 1958 e novembro de 1959, não estava restrita a menções honrosas ou ao orgulho do pai, estancieiro, jornalista e deputado: finalizada a participação de seu contingente, um giro do rapaz por Roma e Paris havia fisgado sua atenção para as casas noturnas de padrão norte-americano, que se globalizavam desde o fim da Segunda Guerra Mundial (1938-1945).

"Quando voltei, a noite daqui andava tétrica", relembraria em entrevista de 1995 ao jornal Zero Hora. A ideia de uma boate com cara de boate e vibrante como as europeias amadurecia, em meio a recordações do tempo de festinhas organizadas com as duas irmãs (uma mais velha, outra mais nova) no porão da antiga casa dos Azevedo na rua José Bonifácio, diante do Parque da Redenção. Já morando com a família no prédio 831 da Independência, no final da década, ele acabou identificando a menos de duas quadras a trincheira ideal de sua batalha por uma boemia mais divertida.

A mira apontava para um edifício de dez andares residenciais, construído no fim da década anterior sob encomenda do neurocirurgião Eliseu Paglioli (então reitor da Ufrgs e ex-prefeito) como moradia e fonte de renda extra para si e os filhos. No térreo, a porta principal pela Independência e um acesso secundário na face esquerda se intercalavam com três pontos comerciais locados pelo condomínio - na Independência o Cine Vogue, na esquina o bar Stylo Drink e na Garibaldi em direção à Cristóvão Colombo o número 944, disponível para aluguel.

Com 60 metros quadrados, pé-direito alto, duas colunas de sustentação, portas de vidro e ausência de divisórias, o espaço se encaixava nos planos. A ajuda do pai e a ampla rede de contatos garantiram um investimento modesto, porém suficiente para a montagem do ambiente, com a assessoria de Vitório Gheno, um experiente diretor de arte e ilustrador a serviço do departamento de publicidade da Varig, após longa temporada na agência McCann-Erickson do Rio de Janeiro. O desafio é relembrado por Gheno, aos 101 anos (completados neste sábado, 26 de outubro):

"Eu ainda não tinha feito nenhum projeto decorativo de casa noturna, exceto alguns trabalhos para o Country e Jockey Club, mas o entusiasmo do Carlos Heitor em abrir logo o negócio me fez topar a empreitada. Sem muita grana, apelamos à imaginação para bolar um esquema simples, com móveis coloniais, detalhes como grades de ferro ornamentadas, biombos e paredes com desenhos meus de um arvoredo e de uma versão bêbada do tal coelho doido, o Crazy Rabbit (fusão dos personagens Lebre de Março e Chapeleiro Maluco, do livro Alice no País das Maravilhas, publicado pelo inglês Lewis Carroll em 1865)".