Fechamento

Pós-enchentes

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS) realiza amanhã, às 19h, mais uma edição da Confraria IBEF-RS. O evento contará com a participação do secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, e dos prefeitos de Esteio e Lajeado, Leonardo Pascoal e Marcelo Caumo, respectivamente. A mediação será do gerente de Operações do BRDE, Paulo Raffin. Em debate, o cenário pós-enchente no estado gaúcho, evidenciando as contas públicas e como atrair investimentos.

Memória

Um dos mais respeitados publicitários do País, o empresário Jaques Lewkowicz, fundador da agência de publicidade Lew'LaraTBWA, morreu na sexta-feira aos 80 anos, em São Paulo. Com mais de 30 anos de carreira dedicada à propaganda, Jacques Lewkowicz era um dos integrantes do "Hall da Fama" da Academia Brasileira de Marketing. Atualmente, sua empresa figura na lista das 20 maiores agências do mercado brasileiro, segundo o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário (Cenp-Meios).

Bolsonaro

O Partido Liberal (PL) anunciou que irá realizar a convenção partidária na próxima sexta-feira (26). O evento contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e ocorrerá na Casa do Gaúcho, localizada na rua Otávio Francisco da Rocha, nº 301. Marcado para ocorrer às 18h, o partido conservador realizará o evento no mesmo dia e horário da federação formada pelo PSOL e Rede.

Fórum Econômico

O conselho do Fórum Econômico Mundial montou um comitê especial com o apoio de um escritório de advocacia para realizar uma investigação sobre a sua cultura no local de trabalho, de acordo com informação publicada pelo jornal The Wall Street Journal. A mesma publicação foi responsável por denunciar, em 29 de junho, que mais de 80 funcionários e ex-empregados acusavam a instituição de ser palco de um ambiente tóxico, que permitia casos de assédio sexual, misoginia e racismo dos superiores sobre os empregados durante os encontros realizados em Davos.

Podemos

O cenário da disputa pela prefeitura de Porto Alegre se intensificou a partir do sábado, com o início das convenções partidárias. A definição de nomes e alianças reuniu dirigentes e militantes do Podemos para confirmar o apoio à reeleição do prefeito Sebastião Melo (MDB). Segundo Melo, além do Podemos, sua candidatura tem o apoio do Solidariedade, do PL, do PSD, do PP e do PRD que estarão juntos com o MDB na eleição.