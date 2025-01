A economia da Argentina

indicadores da economia, especialmente relacionados à inflação, são apontados como grandes vitórias . Por outro lado, o aumento na taxa de pobreza e a recessão - no acumulado do ano passado - são alvos de críticas de quem se opõe à sua gestão (Jornal do Comércio, 27/01/2025). Na verdade, a pobreza vem caindo na Argentina, que vem de uma economia com preços controlados e dólar amarrado aos interesses políticos. (Manoel Antônio Martinez de Araújo) Pouco mais de um ano passou da posse de Javier Milei como presidente da Argentina. No período,. Por outro lado, o aumento na taxa de pobreza e a recessão - no acumulado do ano passado - são alvos de críticas de quem se opõe à sua gestão (Jornal do Comércio, 27/01/2025). Na verdade, a pobreza vem caindo na Argentina, que vem de uma economia com preços controlados e dólar amarrado aos interesses políticos. (Manoel Antônio Martinez de Araújo)

Argentina II

Aumento da pobreza, não! Ela continuou a aumentar, mas pela primeira com perspectiva de queda real. (Vinícius Moraes)

Susana Kakuta

Susana Kakuta assumirá o cargo de diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) anunciou que, a partir de 1º de fevereiro (JC, 21/01/2025). As mulheres competentes ocupando seus espaços no RS e no País. Um grande avanço. Parabéns! (Ari Quadros)

Mercado de veículos

mercado de veículos novos no Rio Grande do Sul alcançou a marca de 196.804 emplacamentos no ano passado. De acordo com dados do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos no RS (Sincodiv-RS), o resultado é 18,73% maior do que o registrado em 2023. No mesmo período, o País apresentou alta de 15,49% (Site do JC, 21/01/2025). Enquanto isso, as ruas e estradas são as mesmas, apenas mais esburacadas. E mesmo nesse momento de reconstrução, repetimos as mesmas escolhas, pelo transporte individual. (Luciano D'Ascenzi)

Aviação regional

O Aeroporto Regional Brigadeiro Cherubim Rosa Filho, de Santa Maria, contará com voos diários para Florianópolis (SC) a partir do dia 30 de março. Tio Hugo também necessita de aeroporto. (Marcelo Roncato)

Aviação regional II

Também precisamos urgentemente de melhorias e investimentos para o aeroporto de Santo Ângelo. É um aeroporto extremamente importante para toda a comunidade regional. (Filipe Molinar)

Aviação regional III

Um novo aeroporto regional em Santa Maria ajudaria a impulsionar o desenvolvimento da região. (Ricardo Deglinomeni)