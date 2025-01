Vendas de carros novos crescem 18,73% em 2024 no RS

O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados do País que concede o benefício de isenção total do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os carros 100% elétricos.

“O crescimento do setor de carros elétricos no RS é grande porque a base era muito pequena. Com a entrada de novas marcas, sendo algumas especializadas justamente em eletromobilidade, a oferta de veículos aumentou drasticamente”, explica Furstenau.

As vendas do setor de carros elétricos corresponderam a cerca de 7% dos 130 mil veículos vendidos (este recorte inclui somente os automóveis e os comerciais leves, ou seja, não leva em consideração os veículos pesados) no ano passado. Das 9.292 vendas deste segmento, 5.558 foram de carros híbridos, enquanto os outros 3.734 foram de veículos 100% elétricos.

Neste segmento do mercado automotivo, houve predomínio das picapes , tanto na versão compacta quanto na padrão. O Fiat Strada, o Volkswagen Saveiro e o Fiat Toro, que ocupam, respectivamente, as três primeiras posições no ranking de vendas, são picapes compactas. O Strada fechou o ano passado com 6.493 emplacamentos no Estado.

“Os comerciais leves são muito vendidos no Rio Grande do Sul porque possuem uma forte relação com o agronegócio, e esta atividade ainda é a força da nossa economia”, explica Furstenau.

Os veículos comerciais leves também apresentaram alta nas vendas no ano passado , com 30.178 emplacamentos, ante 24.085 em 2023. Segundo o presidente do Sincodiv-RS, o sucesso deste segmento no Estado está relacionado com a atividade econômica da região.

“O crescimento dos SUVs é uma tendência não só do mercado no Estado, mas também no Brasil e no mundo. Este carro oferece uma sensação de segurança maior dentro do trânsito, até porque pode ser utilizado para subir um cordão de calçada e para sair para fora da estrada. O SUV é um carro aventureiro”, explica Furstenau.

O automóvel mais vendido no Estado no acumulado de 2024 foi o Chevrolet Tracker, com 6.645 emplacamentos . Este modelo pertence à categoria SUV (veículo utilitário desportivo, do inglês sport utility vehicle), da qual também fazem parte o T-Cross e o Creta, quarto e quinto colocados no ranking de vendas, respectivamente.

Para o presidente do Sincodiv-RS, Jefferson Furstenau, o crescimento do setor pode ser explicado pela entrada de novas montadoras no mercado estadual . Além disso, ele acredita que o contexto pós-enchente também contribuiu para o aumento nos emplacamentos. “As indenizações de seguro e a desconfiança quanto aos veículos seminovos depois da enchente fizeram com que muitos consumidores optassem por comprar carros novos”, explica.

no Rio Grande do Sul alcançou a marca de 196.804 emplacamentos no ano passado. De acordo com dados do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos no RS (Sincodiv-RS), o resultado é. No mesmo período, o País apresentou alta de 15,49%.

Lançamento do Polo Robust impulsiona vendas da Volkswagen

No ano passado, a Volkswagen emplacou grande quantidade de vendas tanto no segmento de automóveis quanto no de comerciais leves. Segundo dados do Sincodiv-RS, ao longo de 12 meses, foram vendidas 4.263 unidades do VW Saveiro no Estado, o que tornou este modelo o segundo comercial leve mais negociado.

A empresa também registrou o terceiro e o quarto carros mais vendidos entre os automóveis, com o emplacamento de 4.898 unidades do Polo e 4.841 do T-Cross.

De acordo com a gerente de marketing da concessionária Unidos Volkswagen, Carolina Ruga, a resposta positiva do mercado ao modelo Polo tem a ver com o lançamento recente da versão Robust.

“O Polo Robust é um carro com uma robustez de suspensão e com enfoque no produtor rural, além de ser um modelo de entrada e que apresenta maiores descontos para venda por CNPJ”, explica Carolina.

Conforme dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), em 2024, o Polo também apresentou alta número de vendas no acumulado do Brasil inteiro: foram 140.177. Em relação ao ano anterior (111.242), houve crescimento de 26,01%. No entanto, de 2022 (quando foram vendidas somente 8.193 unidades) para 2023, o salto foi de 1.357%.