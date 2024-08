Feirão de Empregos promovido pelo Sincodiv-RS reflete bom momento do setor

Previsto para ser realizado em maio e adiado por causa das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, o Feirão de Empregos promovido pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado (Sincodiv-RS) ocorreu na manhã desta terça-feira (13), em Porto Alegre. Com cerca de 400 vagas para a Capital, Região Metropolitana e Caxias, a agenda reflete o bom momento do setor, que, apesar do mês parado e das perdas decorrentes dos alagamentos, registrou crescimento nas vendas em junho e julho.

“Antes da enchente, tínhamos um venda média de veículos na faixa de 14 mil a 15 mil veículos. Depois do período de paralisação, em junho chegamos a 18 mil veículos vendidos, chegando a 19 mil em julho. No pós-catástrofe, as indenizações de seguros também impulsionaram esse aumento”, afirma o presidente da entidade, Jefferson Fürstenau.

De acordo com ele, antes do episódio, a expectativa era de um crescimento de vendas em torno de 10% no ano, “e agora, com que se apresentou até julho, acreditamos em um acréscimo de 12% a 14%, a depender de como vai responder o segundo semestre”.

Em decorrência deste incremento, a feira ganhou ainda mais importância e contou com mais de 50 empresas de 12 grandes grupos de concessionárias. As oportunidades oferecidas contemplaram diversas áreas de atuação, com salários iniciais de R$ 2 mil a R$ 15 mil (em cargos de gerência).

Para a analista de RH da Honda Kaisen RS, Aila Nava, “na equação que envolve muita gente precisando de trabalho e empresas precisando de pessoas, um encontro como esse promove algo positivo para os dois lados”. A concessionária busca profissionais desde os cargos de jovem aprendiz até os mais especializados, sempre com foco na qualificação destes trabalhadores.

O evento oferece mais de 400 vagas em diversas áreas do setor automotivo. TÂNIA MEINERZ/JC

Ciente desta necessidade de mão de obra em início de carreira, o professor do curso de mecânica da Fundação Pão dos Pobres, Eder Silveira Costa, levou cerca de 40 alunos para o ingresso neste mercado: “Eu fiz a divulgação desse material junto aos estudantes e vários se interessaram em comparecer. Nosso objetivo é ajudar esses jovens a se especializem nesta área, e assim superarmos o momento difícil que estamos passando. Fomos severamente atingidos pelas águas”.

Entre os alunos que estavam com currículo na mão, Peterson Figueiró Ximendes, 17 anos, buscava uma oportunidade de aprendizado na prática. “Gostaria de trabalhar com polimento, pegar o foco na área e crescer nesse ramo”, afirmou o jovem morador de Alvorada.

Dentro dessa parceria, o Sincodiv-RS tem um projeto para formação de mão de obra qualificada de mecânicos e de técnicos. Além disso, o sindicato está angariando doações de motores e ferramentais nas redes de concessionários para garantir a qualidade da formação de mão de obra da instituição.