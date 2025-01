Fiergs anuncia Susana Kakuta para liderar Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS

A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) anunciou nesta segunda-feira, 20 de janeiro, por meio de nota, que Susana Kakuta assumirá o cargo de diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, a partir de 1º de fevereiro. Susana responderá pelas três instituições, subordinada ao diretor-executivo da Fiergs, Paulo Herrmann.

A instituição informou que está concluindo o projeto de implantação de um novo modelo de gestão que concentra o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) em um comando único.

"O desafio é relevante, pois trata da gestão de três instituições que impactam diretamente em temas como o preparo da força de trabalho para o presente e o futuro da indústria, a competitividade pela inovação e a modernização dos diferentes setores produtivos, além de um conjunto de ações focadas no bem-estar do trabalhador da indústria e suas famílias", afirmou Susana, de acordo com a nota divulgada pela comunicação da Fiergs.

A executiva tem passagens por instituições como Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Badesul – Agência de Fomento do RS. Também foi secretária de Estado na gestão de José Ivo Sartori (2015-2018) e comandou o Tecnosinos, parque de inovação da Unisinos, em São Leopoldo.



"Este movimento é mais um passo na construção de uma Fiergs única e fortalecida na sua missão de representar os interesses da indústria gaúcha. Particularmente, a missão de nossa nova diretora é das mais relevantes por estar associada a temas estratégicos da nossa gestão, como educação, saúde, inovação e formação de mão-de-obra", afirmou o presidente da Fiergs, Claudio Bier, segundo texto enviado pela assessoria de comunicação.



Com a implantação do novo modelo, os gestores que atuavam separadamente, no modelo anterior, deixam o Sistema Fiergs. Carlos Trein, que exercia a direção geral do Senai-RS, saiu no final de dezembro e Juliano Colombo, que comandava o Sesi-RS, se desligará oficialmente em 31 de janeiro.