Randoncorp faz nova aquisição nos Estados Unidos

A Randoncorp, multinacional referência em soluções para a mobilidade sustentável, comunicou ao mercado, em fato relevante divulgado na sexta-feira (17), a aquisição das operações da AXN Heavy Duty, com sede em Louisville (Estados Unidos), por meio da subsidiária Randon Auto Parts North America LLC. A transação envolve a compra de ativos da empresa norte-americana. A assinatura do contrato foi realizada com a presença de executivos das duas empresas.

De acordo com o comunicado, no último ano fiscal, encerrado 31 de dezembro de 2024, a AXN consolidou receita líquida de US$ 65 milhões, aproximadamente R$ 390 milhões. O preço da aquisição dos ativos é de US$ 12,3 milhões, equivalente a cerca de R$ 74 milhões, com pagamento integral programado até 31 de janeiro de 2025, com recursos captados nos Estados Unidos. O contrato ainda estipula a aquisição dos estoques da AXN, no valor máximo de US$ 37 milhões, algo em torno R$ 223 milhões, sujeitos a ajustes, a serem pagos na medida em que forem consumidos, ao longo dos 18 meses após o fechamento do negócio. A marca AXN será mantida.



A AXN está presente no mercado norte-americano há 16 anos, sendo um dos mais tradicionais players na venda de eixos e suspensões para semirreboques dos Estados Unidos. O movimento está inserido na estratégia de internacionalização de negócios da Randoncorp, ampliando o portfólio de autopeças e a atuação em economias desenvolvidas. "A AXN chega para contribuir com um dos focos da companhia em ofertar, cada vez mais, soluções inovadoras para o mercado", comenta o EVP Internacional da Randoncorp, Anderson Pontalti.



O CEO da Randoncorp, Sérgio L. Carvalho, afirma que incorporação da AXN é um passo bem-sucedido para fortalecer a atuação das empresas do grupo no mercado da América do Norte, desta vez por meio das autopeças para o segmento OEM de semirreboques. "Seguimos ampliando a presença internacional em mercados resilientes, levando a expertise do grupo no desenvolvimento de soluções completas para a mobilidade", acrescentou.



Também na semana passada, a Frasle Mobility, controlada da Randoncorp, concluiu a operação de compra da divisão de peças de reposição do grupo mexicano KUO, denominada KUO Refacciones, e que passará a se chamar Dacomsa. A transação é a maior já realizada pela companhia, no valor aproximado de R$ 2,2 bilhões. Com este movimento, a Frasle Mobility se consolidará na liderança dos três principais mercados para o setor de reposição automotiva da América Latina: Brasil, México e Argentina.



Fazem parte da transação as operações de fabricação de peças para motores das marcas locais Moresa e TF Victor, com duas plantas produtivas no Estado de Guanajuato, e as de produção de materiais de fricção da marca Fritec, com unidades na Cidade do México. Outras marcas do mercado de peças de reposição automotivas no México também estão se juntando ao negócio, junto com a Dacomsa, empresa responsável pela comercialização das marcas Moresa, TF Victor e Fritec, além de um amplo portfólio de produtos undercar e powertrain destinados para distribuidores locais.



A aquisição faz parte do atual ciclo de expansão e crescimento da Frasle Mobility, ampliando sua exposição internacional para aproximadamente 55% dos negócios. Além da força local no México, a proximidade e relação da operação com outros mercados relevantes, como o dos Estados Unidos, foi um diferencial para os avanços da negociação.