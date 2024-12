Obras de duplicação na BR-290

As obras do lote 1 da duplicação da BR-290, que abrange 29,7 quilômetros, terão um investimento de aproximadamente R$ 298 milhões em 26,6 quilômetros de extensão e devem ser retomadas em 2025, após mais de uma década de atraso ( Jornal do Comércio, edição de 05/12/2024 ). Se tivessem colocado o Exército a trabalhar, já estaria pronta, com um custo baixo e com mais qualidade. Mas, aí faltaria margem para roubalheira, desvio de verba, superfaturamento etc. (Max Augusto Jobim Ribeiro)

BR-290 II

São 29 quilômetros, por R$ 295 milhões. Que horror! (Mari Laura Venturini)

Mérito Farroupilha

Economista e líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile receberá, hoje, a medalha do Mérito Farroupilha ( JC, 11/12/2024 ). A Assembleia Legislativa entregará ao maior invasor de terras do Brasil a medalha do Mérito Farroupilha. É uma tristeza ser representado por políticos que honram tal líder do MST. Esse é o atual Brasil, e o pobre Rio Grande do Sul que só afunda, principalmente em relação a valores. (Eduardo Fossati)

Urbanismo

O Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre aprovou o projeto especial do Grupo Zaffari para construir um empreendimento comercial e residencial no bairro Praia de Belas, em terreno que fica entre o Parque Marinha do Brasil e o bairro Menino Deus ( Coluna Pensar a Cidade, JC, 18/11/2024 ). Eu fico entre a cruz e a espada. Acho importante para a construção civil, para as corretoras de imóveis e afins. Mas, ao mesmo tempo, me pergunto quem impede o Grupo Zaffari de fazer algo, se até no Plano Diretor o poder público abre exceções a eles. Não posso negar meu desconforto. (Luciana Pagotto)

Jornada 6x1

Em evento sobre os desafios da conciliação nas relações de trabalho na Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, em Porto Alegre, representantes de entidades patronais e trabalhistas falaram sobre um dos temas mais debatidos no último mês: a jornada 6x1 ( JC, 13/11/2024 ). Por que não fazer o pagamento por hora trabalhada? Seria bom para todos. Já da forma que desejam, a quebradeira de empresas pequenas vai ser enorme e todos ficarão no zero. (Vera Fonseca)

Jornada 6x1 II

Tem gente que acha absurdo as pessoas ficarem em casa no fim de semana. É isso. Salário, 13° salário, férias, plano de saúde, etc, são obrigação do empregador e não um privilégio. (Alexsander Britto)