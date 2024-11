Conselho aprova empreendimento do Grupo Zaffari com prédio de 130 metros de altura em Porto Alegre

Com 17 votos favoráveis, seis contrários e três abstenções, foi aprovado pelo Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre o projeto especial do Grupo Zaffari para construir um empreendimento comercial e residencial no bairro Praia de Belas, em terreno que fica entre o Parque Marinha do Brasil e o bairro Menino Deus.

Ao todo serão cinco edifícios, sendo uma torre de 130 metros (m) de altura, duas com 100m e outras duas com 85m e 61m cada. Os prédios terão uso misto, com apartamentos, serviço e espaços comerciais na base, além de um supermercado como atividade âncora e estacionamento. Todos os prédios ultrapassam o limite de altura estabelecido no Plano Diretor, que hoje é de 52 metros.

Para ter autorização de construir com parâmetros distintos do previsto em lei, o pedido do empreendedor tramita na prefeitura como Projetos Especial de Impacto Urbano. Previstos no próprio Plano Diretor, projetos assim podem ter flexibilizadas algumas exigências mediante a apresentação de um Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) e a apreciação pelo Conselho do Plano Diretor.

O novo empreendimento do Grupo Zaffari ficará situado no quarteirão formado pelas ruas Avenida Borges de Medeiros, Rua Dr. Alter Cintra de Oliveira, Avenida Praia de Belas e Rua Peri Machado. Com a aprovação pelo conselho, o processo seguirá tramitando na prefeitura e poderá receber autorização para o início das obras.