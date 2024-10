Zaffari apresenta projeto com torre de 130 metros no bairro Praia de Belas

Tramitam no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre dois pedidos para flexibilizar normas urbanísticas e autorizar a construção de empreendimentos imobiliários de grande porte - classificados pela lei da Capital como projetos especiais - em terrenos que pertenciam, até alguns anos atrás, ao governo do Estado.

No lugar onde ficava o Ginásio da Brigada, na esquina das Avenidas Ipiranga e Silva Só, a obra será da construtora Melnick. E no terreno atrás do Shopping Praia de Belas, o mesmo onde ainda está o prédio que abrigou a extinta Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), o investimento será do Grupo Zaffari.

Ambos pedidos, que fazem parte do Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) dos projetos, já receberam parecer favorável das relatoras no conselho e terão os pedidos de vistas apreciados nos próximos dias, podendo entrar na pauta desta quarta-feira, 23. A tendência é que sejam aprovados, dando assim andamento ao trâmite necessário para o início das obras.

Centro comercial e residencial com cinco torres entre 61 metros e 130 metros de altura



José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018) e o Grupo Zaffari assinaram a permuta de uma área no bairro Praia de Belas Penitenciária Estadual de Porto Alegre Tarso Genro Em 2017, o então governador do RS(MDB, 2015-2018) e oassinaram a, que pertencia ao Estado, pela construção da novapor parte do empreendedor. O trâmite havia iniciado ainda na gestão anterior, de(PT, 2011-2014). A entrega da contrapartida aconteceu em 2018, com o investimento de R$ 24 milhões.

extinta em 2016 No quarteirão formado pelas Avenidas Borges de Medeiros e Praia de Belas e as Ruas Dr. Alter Cintra de Oliveira e Rua Peri Machado, ainda está o prédio (hoje sem uso) que abrigou a Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH),. Em parte da área está instalado o Parque Tupã.

Prédio da extinta FDRH segue no local, mas sem uso. Foto: Thayná Weissbach/JC

O empreendimento do Grupo Zaffari quer criar um novo marco arquitetônico em Porto Alegre, com uma torre de 130 metros de altura, duas com 100 metros e outras duas com 85m e 61m - acima dos 52 metros permitidos pelo Plano Diretor para a região. Também promete estabelecer uma conexão entre o bairro Menino Deus e o Parque Marinha do Brasil - o principal acesso hoje, para pedestres, é pela Praça Itália, que fica entre o Shopping Praia de Belas e a área que receberá as obras.

reunião pública do Conselho do Plano Diretor O arquiteto José de Barros Lima, do escritório ZBL Arquitetura, apresentou a proposta emno dia 16 de outubro. O relato favorável, apresentado na mesma reunião, foi feito pela conselheira Sônia Castro, representante do Gabinete do Prefeito.

Características e atividades do empreendimento