Conselho do Plano Diretor aprecia dois projetos especiais em Porto Alegre

Tramitam no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre dois pedidos para flexibilizar normas urbanísticas e autorizar a construção de empreendimentos imobiliários de grande porte - classificados pela lei da Capital como projetos especiais - em terrenos que pertenciam, até alguns anos atrás, ao governo do Estado.

No lugar onde ficava o Ginásio da Brigada, na esquina das Avenidas Ipiranga e Silva Só, a obra será da construtora Melnick. E no terreno atrás do Shopping Praia de Belas, o mesmo onde ainda está o prédio que abrigou a extinta Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), o investimento será do Grupo Zaffari.

Ambos os pedidos, que fazem parte do Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) dos projetos, já receberam parecer favorável das relatoras no conselho e terão as solicitações de vistas apreciadas nos próximos dias, podendo já entrar na pauta nesta quarta-feira. A tendência é que sejam aprovados pelo colegiado, dando assim andamento ao trâmite necessário para o início das obras.