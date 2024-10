Melnick projeta conjunto residencial e gastronômico no antigo Ginásio da Brigada

Tramitam no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre dois pedidos para flexibilizar normas urbanísticas e autorizar a construção de empreendimentos imobiliários de grande porte - classificados pela lei da Capital como projetos especiais - em terrenos que pertenciam, até alguns anos atrás, ao governo do Estado.

No lugar onde ficava o Ginásio da Brigada, na esquina das Avenidas Ipiranga e Silva Só, a obra será da construtora Melnick. E no terreno atrás do Shopping Praia de Belas, o mesmo onde ainda está o prédio que abrigou a extinta Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), o investimento será do Grupo Zaffari.

Ambos pedidos, que fazem parte do Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) dos projetos, já receberam parecer favorável das relatoras no conselho e terão os pedidos de vistas apreciados nos próximos dias, podendo entrar na pauta desta quarta-feira, 23. A tendência é que sejam aprovados, dando assim andamento ao trâmite necessário para o início das obras.

Food Hall e residencial na esquina da Ipiranga com a Silva Só

Destruído em um temporal Ginásio da Brigada Militar, que ficava na esquina das avenidas Ipiranga e Silva Só, não foi reformado. Em 2018, o governo do Estado tentou leiloar permutou a área Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul Verdi, que por sua vez vendeu o terreno para a Melnick. que atingiu Porto Alegre em outubro de 2017, o antigo, que ficava na esquina das avenidas Ipiranga e Silva Só, não foi reformado. Em 2018, o governo do Estadoo terreno, mas, sem sucesso, recorreu ao recurso adotado pouco antes, naquele mesmo ano, eem troca da construção da- com investimento anunciado de R$ 44 milhões. A permuta do governo foi com a empresa, que por sua vez vendeu o terreno para a

Square Garden Silva Só já atua no local com operações gastronômicas. Foto: Thayná Weissbach/JC

No local já foi instalado um "Food Hall" - praça de gastronomia com diversos restaurantes. Essa será a base do empreendimento, que terá também lojas e três edifícios residenciais. A altura prevista para os prédios é de 66 metros, passando os 52 metros permitidos pelo Plano Diretor para a região. Está prevista a possibilidade de cruzar o quarteirão, entre a avenida Ipiranga e a rua Felipe de Oliveira, por dentro do empreendimento. Situado em um ponto considerado pelos empreendedores como central na geografia da cidade, a expectativa é transformar o espaço em um polo de animação urbana em diferentes horários do dia.

reunião pública do Conselho do Plano Diretor Os arquitetos Cristiane Machado, do escritório Roseli Melnick Arquitetura e Interiores, e Luis Bonilla, da Hype Studio de Arquitetura, apresentaram a proposta emno dia 9 de outubro. O relato favorável, apresentado na mesma reunião, foi feito pela conselheira Júlia Freitas, representante da EPTC.

Características e atividades do empreendimento