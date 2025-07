Projeto para penitenciária de uso exclusivo da Brigada Militar é aprovado pelo Conselho do Plano Diretor

Uma penitenciária para uso exclusivo da Brigada Militar que será construída em Porto Alegre teve o estudo de viabilidade urbanística (EVU) aprovado pelo Conselho do Plano Diretor na reunião do dia 16 deste mês. A demanda é da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

Com capacidade para 146 apenados, a estrutura terá mais de quatro mil metros quadrados e contará com 66 funcionários. A construção ficará no mesmo terreno da Academia de Polícia Militar, na avenida Cel. Aparício Borges, nº 2001, bairro Partenon. No entanto, o acesso de pedestres e automóveis se dará pela rua Maria Luísa Péres, que precisa ser cadastrada como logradouro e receberá sinalização.

A casa prisional ficará próxima ao Museu da Brigada Militar, edifício histórico inaugurado no dia 20 de outubro de 1910 e tombado em 1990 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE). A nova estrutura não irá interferir na construção tombada. Atualmente o acervo do Museu está em uma edificação na Rua da Praia e, desde 2024, a estrutura histórica no bairro Partenon passa por obras de restauro.