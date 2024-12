Obras do lote 1 da BR-290 terão investimentos de R$ 298 milhões

R$ 298 milhões em 26,6 quilômetros de extensão e devem ser retomadas em 2025, após mais de uma década de atraso. O lote 2 também deve avançar no próximo ano. O anúncio da data de início foi feito pelo ministro-chefe da Secretária de Comunicação, Paulo Pimenta, durante evento na CMPC no início da semana, em Guaíba As obras do lote 1 da duplicação da BR-290/RS, que abrange 29,7 quilômetros, terão um investimento de aproximadamenteem 26,6 quilômetros de extensão e devem ser retomadas em 2025, após mais de uma década de atraso. O lote 2 também deve avançar no próximo ano. O anúncio da data de início foi feito pelo ministro-chefe da Secretária de Comunicação, Paulo Pimenta, durante evento na. O valor do investimento foi confirmado à reportagem pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). No total, a duplicação da rodovia compreende 115,7 quilômetros entre Eldorado do Sul e Pântano Grande e é dividida em quatro lotes.

Segundo o Departamento, o contrato está em fase de análise da documentação do consórcio que executará os serviços. O prazo estimado para conclusão das obras, a partir do ano que vem, é de dois anos. Ainda, segundo o órgão, a duplicação da BR-290 será retomada com base no processo licitatório original de 2013. Até o momento, apenas 3,1 quilômetros já foram duplicados no lote 1, que dizem respeito à a interseção com a RS-401, que dá acesso aos municípios de São Jerônimo e Charqueadas. Isso significa, em outras palavras, que apenas 13,86% das obras do lote 1 foram concluídas.



O projeto total de 115,7 quilômetros de extensão, divididos em quatro lotes, duplica a rodovia desde o km 112,30, em Eldorado do Sul, até o km 228, em Pântano Grande. A iniciativa inclui a construção de pontes, viadutos e melhorias em travessias urbanas, visando maior segurança e fluidez no trânsito.



As obras tiveram início oficial em 2014, com a ordem de início das obras pelo então ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos. O orçamento previsto em quase R$ 600 milhões. Sob responsabilidade de quatro consórcios e tendo sido licitado em Regime Diferenciado de Contratações (RDC), que acelera os trabalhos, a previsão era de conclusão do empreendimento em até dois anos, mas a execução já acumula uma década de atrasos. Até o momento, as obras estavam focadas nos lotes 3 e 4.

A BR-290 é um dos principais corredores rodoviários do Rio Grande do Sul, interligando a capital ao interior do estado, chegando até Uruguaiana, fronteira com a Argentina. As obras são vistas como essenciais para melhorar a infraestrutura logística da região, além de serem estratégicas para o Mercosul.



Detalhamento dos lotes:

Lote 1:

- Segmento: km 112,30 - km 142,00

- Extensão: 29,70 km



Lote 2:

- Segmento: km 142,00 - km 172,08

- Extensão: 30,08 km



Lote 3:

- Segmento: km 172,08 - km 199,03

- Extensão: 27,03 km



Lote 4:

- Segmento: km 199,30 - km 228,00

- Extensão: 28,7 km