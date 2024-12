CMPC conclui expansão em Guaíba e novo empreendimento ganha força

a CMPC. Além da empresa ter realizado a cerimônia de entrega oficial do seu projeto BioCMPC R$ 24 bilhões em Barra do Ribeiro A segunda-feira (2) foi de boas notícias para. Além da empresa ter realizado a cerimônia de entrega oficial do seu, que ampliou e otimizou a produção de celulose da sua planta em Guaíba, a companhia recebeu a sinalização do governo federal que serão tomadas medidas essenciais para a confirmação de um novo investimento de

Esse empreendimento, batizado de projeto Natureza, prevê a construção de uma fábrica com capacidade para 2,5 milhões de toneladas de celulose ao ano. Para escoar a produção dessa unidade, está prevista a instalação de um terminal portuário em Rio Grande, porém alguns obstáculos para a materialização dessa iniciativa ainda precisam ser superados.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, explica que o espaço pretendido para a implementação do terminal de celulose é uma área que foi concedida pela União para o governo do Estado com a finalidade específica que ali fossem feitos investimentos ligados à construção naval, a atividade de um estaleiro. Essa concessão está prestes a expirar, então é preciso resolver questões como a manutenção, prorrogação e alteração do objeto da concessão.

Pimenta revela que entrou em contato com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que coordena o setor do Patrimônio da União, e uma reunião deverá ocorrer nos próximos dias para tratar de uma solução. “Que é um aditivo com alteração do objeto (da concessão) e, a partir disso, a gente dá segurança jurídica para que a empresa possa fazer os investimentos necessários”, comenta o ministro.

Ainda na área logística, e que é do interesse da CMPC para facilitar o recebimento de matéria-prima (eucaliptos), Pimenta espera que até o início do próximo ano seja dado um encaminhamento para a retomada das obras do lote 1 da duplicação da rodovia BR-290 (que corresponde a cerca de 30 quilômetros dos 115 quilômetros entre Eldorado do Sul e Pantano Grande). O ministro foi um dos participantes da concorrida solenidade de entrega do projeto BioCMPC, realizada em Guaíba. Além do ministro, estiveram presentes no encontro o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o governador Eduardo Leite, entre outras personalidades.

Na ocasião, Alckmin destacou que a CMPC é um exemplo de indústria inovadora e sustentável e enfatizou que o próprio Brasil está envolvido com a diminuição de suas emissões. Ele lembra que o País apresentou seu objetivo de descarbonização até 2035 na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP29), ocorrida em novembro. “É uma meta ousada”, frisa Alckmin. Ele informa que hoje o País emite cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2 equivalente ao ano e a proposta é chegar em 2035 com a emissão de 850 milhões de toneladas. “E com o Brasil, se Deus quiser, crescendo a mais de 3% ao ano”, prevê.

O vice-presidente confirmou que a ideia do governo federal é agilizar as iniciativas possíveis para resolver os empecilhos logísticos que podem atrapalhar o prosseguimento do projeto Natureza. Paralelamente a essas questões, o diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda, informa que as ações necessárias por parte da companhia de origem chilena para que essa iniciativa siga adiante estão sendo tomadas. Ele detalha que recentemente a empresa entrou na Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) com o processo de licenciamento ambiental da nova unidade em Barra do Ribeiro. Ele estima que esse processo irá levar de 18 a 24 meses para ser finalizado. Assim, as obras no complexo deverão começar a partir de 2026. “Estamos dentro do cronograma”, conclui o executivo.