Obra do Dmae abre buraco de grandes proporções na avenida Protásio Alves

Desde segunda-feira (7), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está realizando uma obra no cruzamento da avenida Protásio Alves com a Ijuí que está causando transtornos no trânsito nas imediações do bairro Petrópolis em Porto Alegre. A orientação da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) é de que se evite a região para o deslocamento no sentido bairro-Centro.