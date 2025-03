Usina do Gasômetro reabre parcialmente para a Bienal do Mercosul

A Usina do Gasômetro reabre parcialmente para receber a 14ª Bienal do Mercosul, a partir desta sexta-feira (28), às 9h. A organização do evento realiza os ajustes finais na montagem.

Na terça-feira (25), a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) retirou parte dos tapumes de proteção junto ao centro cultural.



Dos cerca de 12 mil metros quadrados do prédio histórico, a Bienal ocupará 2,5 mil metros no térreo e no mezanino. “Esperamos que a população desfrute de mais este equipamento público revitalizado, moderno e com acessibilidade”, destaca o secretário de Obras, André Flores.



Os tapumes foram instalados em toda a extensão da Usina em 2020, quando iniciaram os trabalhos de revitalização. As proteções das laterais e dos fundos permanecerão, até que os serviços estejam concluídos.



Revitalização da Usina - Do terceiro andar em diante, estão em finalização a automatização e a climatização do prédio, além de ajustes pontuais. Segundo a Smoi, o término de toda a revitalização está previsto para o mês de maio.



A Usina do Gasômetro é um prédio tombado. As obras preservaram as características originais e incluem a recuperação estrutural; a qualificação de novos espaços para atividades culturais com ampla acessibilidade; melhorias na rede elétrica para receber eventos; automatização e climatização dos principais ambientes; e qualificação do Teatro Elis Regina.