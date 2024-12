Líder do MST receberá Medalha do Mérito Farroupilha na segunda-feira

Economista e líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile receberá a medalha do Mérito Farroupilha na próxima segunda-feira (16), na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A proposta de homenagem é do deputado estadual Adão Pretto (PT), e foi aprovada pela Mesa Diretora do parlamento em fevereiro de 2024.