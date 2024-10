Comércio na avenida Osvaldo Aranha

Comércio II

Os hábitos de consumo mudaram nos últimos anos, e o comércio varejista de rua sofre as consequências, assim como shoppings que viraram grandes vitrines e provadores para futuras compras online. O mundo está mudando. (Danilo Machado)

Comércio III

Os proprietários de imóveis comerciais precisam acordar. Os varejistas e comerciantes estão buscando alternativas. Depois não adianta reclamar da vacância. (Diego Martins)

Centro de eventos

Jogos online

Sobre a disseminação do jogo via bets, o colunista Marco Birnfeld diz que "tampouco é exagero dizer que o governo Lula tem sido negligente ou omisso no enfrentamento de uma iminente crise de ludopatia" (). Distorção da realidade! Liberados em 2018 na presidência de Michel Temer e disseminados com Jair Bolsonaro, os responsáveis estão muito bem definidos. Ao atual e futuros governos resta lidar com as consequências. Inadmissível também a associação da imagem de artistas e jogadores de futebol a algo tão pernicioso à saúde, ainda mais com a mentira de que se trata de diversão. (Luiz Carlos Bicca Marques, Porto Alegre)