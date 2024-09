Expocentro Balneário Camboriú é modelo para sonhado centro de eventos de Porto Alegre?

Porto Alegre busca há tempo erguer um complexo para turbinar a vertente de polo de megaeventos. Estruturas com grande capacidade são escassas. O complexo da Federação das Indústrias do RS (Fiergs) é o maior. A coluna Minuto Varejo conheceu o Expocentro de Balneário Camboriú, em Santa Catarina e famosa pelos espigões, e provoca: o megacentro poderia servir de modelo para a Capital?

VÍDEO: Como é o Expocentro de Balneário Camboriú?

O complexo catarinense tem mais de 35,5 mil metros quadrados de área, foi erguido com recursos públicos e fica às margens da BR-101, com fácil acesso. O Expocentro Júlio Tedesco foi aberto em 2022, foi concedido à iniciativa privada e vem mudando a fisionomia do turismo, trazendo com força o fluxo de eventos e negócios, segundo dirigentes do comércio e serviços.

Na área interna, estrutura de salas pode ter palestras, reuniões e outras atividades PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

A cidade catarinense ganhou fama pela sombra que prédios altos faziam na faixa de areia da praia, que foi ampliada. As construções verticais mantêm a tradição. Já foi anunciado edifício que promete ser o prédio residencial mais alto do mundo e que será chamado de Senna (homenagem ao piloto Ayrton Senna, morto em 1994) Tower - inicialmente, o nome seria Triumph Tower, mas mudou recentemente.

"É uma estrutura com salas de reuniões e palestras e áreas maiores que podem ser moduladas para 2 mil, 3 mil até 11 mil pessoas", descreve o presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, que esteve no complexo para a Convenção Nacional do Comércio Lojista, de 19 a 22 de setembro.

"O centro de eventos de Balneário Camboriú é um sonho de mais de 30 anos. Foram 30 anos para o centro virar realidade", conta o presidente da CDL da cidade, Vilton João dos Santos.

A coluna observou, em vídeo que mostra o empreendimento, que o complexo lembra (mesmo que seja menor e com outra arquitetura) o Jacob Center, em Nova York, onde acontece a NRF Retail's Big Show, um dos maiores eventos de inovação no varejo do mundo.

A diretora do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Balneário (Sindisol), Thayana Manoella Pereira Nitz, cita que o turista de negócio fica, em média, dois dias além do evento.

Arena principal recebe convenções e é modulável com capacidade para até 11 mil pessoas PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"Muitos deles vêm com suas famílias. Enquanto eles trabalham, a família fica turistando na cidade", descreve Thayana. O visitante de eventos gasta, em média, de 30% a 40% mais do que quem foca lazer. compara a diretora.

Mas a demanda atrelada à agenda de ocupação do Expocentro também elevou a régua de qualidade local. "Percebe-se, nitidamente, um incremento na qualidade das lojas e de equipamentos de turismo, como os hotéis. Novos empreendimentos estão se instalando", destaca o presidente a CDL.

"Só tem a crescer a cidade com o Expocentro", aposta Thayana. "Uma onda, realmente, transformadora", reforça Santos. Um dos impactos do complexo foi gerar uma agenda de eventos ao longo do ano, reduzindo a sazonalidade da temporada de verão, que atrai argentinos e residentes catarinenses e de outros estados.

"É o centro de eventos que sonhamos em ter no Rio Grande do Sul. Porto Alegre pode ter um como esse", acredita Pioner.

A diretora do Sindisol dá a dica: "Construir um centro de eventos com o poder público e privado, porque realmente faz toda a diferença para a cidade".