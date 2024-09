Pequeno paraíso escondido no bairro Independência, em Porto Alegre

Do Chanel ao Amor Gaúcho

Baunilha, canela, chocolate, café, e terra molhada. Estes são os cinco cheiros mais lembrados pelos terráqueos. Eu também tenho minha lista dos cheiros de Porto Alegre nos anos em que a Capital era boa demais para viver. O cheirinho de churrasco da Churrascaria Rancho Alegre, na Cristóvão Colombo, o cheiro da pizza da El Molino, o molho para cachorro-quente e o sanduíche de pernil do Matheus, na Rua da Praia, e aqui faço uma pausa.

O pai da reunificação da Alemanha, no século XIX, Otto von Bismarck, dizia que não convinha ao povo saber como se fazem salsichas e leis. Sabido esse Conde.

Pausa feita. Havia outros cheiros nem sempre agradáveis. De vez em quando a fábrica da Brahma, hoje Shopping Total, emanava um odor de repolho, que diziam ser usado para acelerar a produção. Mas chope recém-tirado era um cheiro bom.

Recordo do café, recém-moído em padarias, o cheiro do pão quentinho, quase igual ao cheiro do pão de milho feito no forno a lenha da minha mãe. Até hoje um sanduíche farroupilha com cacetinho recém-saído do forno e uma xícara de café é uma das melhores invenções gastronômicas já criadas. Parabéns ao Lord Sandwich, que no século XIX criou o sanduba para comer com uma mão, deixando a outra livre para jogar cartas com os amigos.

Há cheiros mais sutis, como o cheiro da água dos rios. Lembro demais dele no Arroio Forromeco da minha São Vendelino de outrora, a maresia assim que se avistavam as dunas de Tramandaí, o cheiro das cestas de vime vendidos em lojinhas e o bife na chapa sem azeite, só banha de porco.

Também da minha infância recordo do torresmo quentinho e do cheiro acre do espiral Boa Noite, para afastar mosquitos feito com uma plantinha chamada piretro, não-tóxica, pelo menos.

Os perfumes são um capítulo à parte. Lancaster e Água Velva para os homens, sabonete Lifebuoy, Channel número 5 para elas e uma loção chamada Atkinsons. No Centro, vendedores de chá-mate gelado serviam em copos afunilados de papel. Eu tenho até hoje prazer em cheirar mel, ainda mais quando está nas colmeias, a engenharia perfeita das abelhas que nunca tiraram a faculdade de Engenharia. Fedor também é um cheiro que se lembre, certo? Tipo fedor de chaminé de fábrica, e havia muitas na Capital.

Ainda quanto a perfumes femininos importados, maioria pela Casa Lyra, na Andradas, recordo de uma versão povão, envasada em pequenos vidros quebradiços. O mais famoso era o Amor Gaúcho. Uma vez aspergido no sovaco e pescoço das mulheres solteiras, era garantia de não conseguir marido.

Na época, outro odor enjoativo era talco perfumado, que era polvilhado a mais não poder corpo afora. Em dias quentes e ao sol, era quase corpo humano à milanesa. Mas essa já é outra história.