Novos penduricalhos milionários para 995 magistrados

O Conselho da Justiça Federal (CJF) deferiu na segunda-feira, 9 de setembro, o pedido de "correção monetária de parcelas de equivalência do auxílio-moradia" para 995 magistrados federais. O custo estimado, ao País, será de R$ 241 milhões. O valor foi alertado pela relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 23 de outubro de 2023, no início do julgamento. Na ocasião, ela indeferiu a pretensão financeira formalizada pela Associação dos Juízes Federais (Ajufe). Esta sustentou que "a correção monetária da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), paga entre 1994 e 2002, deve ser feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e não com base na Taxa Referencial".

A tese da relatora, indeferindo a criação do repetitivo penduricalho, foi expressiva: "É difícil compreender como um passivo referente a supostos valores devidos entre 1994 e 1999 - que já foi pago e repago inúmeras vezes, gerando centenas de milhares de reais a cada magistrado beneficiário - pode, mais de 20 anos depois, admitir mais uma revisão de cálculo". Seu voto trouxe uma conclusão objetiva: "Essas parcelas foram quitadas e eventuais resquícios foram fulminados pela prescrição". A ministra Maria Thereza também observou que, na rubrica, os valores já pagos aos magistrados totalizaram R$ 603 milhões. Ela chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) em 9 de agosto de 2006, ocupando vaga destinada ao quinto constitucional pela advocacia.

Houve, então, naquela sessão de 23 de outubro, pedido de vista feito pelo conselheiro Guilherme Calmon Nogueira da Gama, magistrado de carreira do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ e ES). O requerimento da Ajufe voltou à pauta, então, só dez meses e meio depois, já com nova composição do CJF. Surgiu, então, o voto divergente que concedeu o penduricalho e foi acompanhado pelos demais conselheiros. A retomada foi feita justamente na primeira sessão sob a nova presidência do ministro Herman Benjamin. Ele compartilhou os trabalhos com o vice-presidente do Conselho e corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Luis Felipe Salomão.

Além dos dois já nominados, integram o CJF os ministros Paulo Dias de Moura Ribeiro, Rogerio Schietti Cruz, Luiz Alberto Gurgel de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca, João Batista Gomes Moreira e os desembargadores federais Fernando Quadros da Silva (atual presidente do TRF da 4ª Região), Carlos Muta, Fernando Braga Damasceno e Vallisney de Souza Oliveira.

A Justiça Federal tem cinco tribunais regionais, 790 varas e 194 juizados especiais distribuídos nas 27 unidades da federação. Há 2.332 magistrados: são 1.209 juízes, 984 juízes substitutos e 139 desembargadores. A partir da projeção da cifra (R$ 241 milhões) que a União pagará, é matematicamente possível concluir que a média do penduricalho a cada um dos 995 magistrados beneficiados será de R$ 242.211,06. Tal resultado financeiro simboliza a metástase dos privilégios no Brasil.