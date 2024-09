Mercado Livre duplica CD para Black Friday no Rio Grande do Sul

vendas do e-commerce no Brasil, a Black Friday, uma gigante do setor acaba de ampliar capacidade de operação no Rio Grande do Sul. A argentina Mercado Livre duplicou o tamanho da área em parque logístico na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A Black Friday será este ano em 29 de novembro, mas os consumidores começam a ver ofertas 30 dias antes, apontam estudos . Antes da maior data de, uma gigante do setor acaba de. A argentinaem parque logístico na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A Black Friday será, mas os consumidores começam a ver ofertas 30 dias antes,

A companhia amplia para mais 7,5 mil metros quadrados, além dos 7,5 mil metros quadrados que já ocupa no Ecoparque Lourenço & Souza. "É uma boa notícia", avisa Filipe Christianetti, gestor do complexo. A coluna Minuto Varejo noticiou a instalação da companhia, que lidera o e-commerce na América do Sul, ocorreu no segundo semestre de 2023.

A Mercado Livre começou a montar a estrutura logística no novo galpão em agosto. Os testes tiveram início em 12 de setembro.

"Estão prontos para a Black Friday", comenta o gestor do parque. "Somos um dos únicos parques logísticos que não foram afetados pelas cheias", lembra o gestor. A inundação histórica chegou a fechar o CD da concorrente Amazon em outra localidade.

A operação completa da companhia argentina pode chegar a 300 funcionários com a ampliação. São cerca de 100 novas vagas diretas de trabalho, cita Christianetti. A empresa, que movimenta mais de 300 veículos 24 horas do dia no complexo, ocupa nova área, cuja construção foi concluída este ano pelos empreendedores, com aporte de R$ 20 milhões.

"Será uma operação mais significativa. Será o primeiro metrofull da gigante no Estado. Vem em metragem menor, mas a tendência é que avance, conforme o modelo de negócio que desenvolvemos em conjunto", sinaliza Christianetti, citando que o metrofull era previsto em 2020, quando a multinacional desistiu de ter CD na RMPA.

No modelo logístico, todo o processamento de mercadorias vendidas (armazenagem e despacho) por meio da plataforma é feito pela Mercado Livre.

A player argentina abriu o CD gaúcho em setembro do ano passado, reativando o antigo plano em território gaúcho. Em 2020, a companhia cancelou a instalação da operação em Gravataí, mesmo após já ter locado o espaço, devido a impasse com o governo gaúcho sobre tributação e incentivos para fazer a movimentação de mercadorias.

Parque tem mais ocupantes e está em ampliação

Ecoparque Lourenço & Souza tem outras empresas - a paulista TW Transportes, Tintas Killing, Gedore e DGtech, Segura Logística e Bom Princípio Alimentos. A Friozen vai se instalar. Além disso, está em negociação a locação de área para uma operação de empresas multinacionais. tem outras empresas - a paulista Oscar Calçados , que comprou a rede de lojas da Paquetá,. Avai se instalar. Além disso, está em negociação a locação de área para uma

O complexo tem hoje 60 mil metros quadrados de área construída. Até dezembro, chegará a 68 mil metros quadrados. Em maio de 2025, alcançará 83 mil metros quadrados. O projeto deve chegar a 230 mil metros quadrados nos próximos anos.

"A ampliação é mais um marco para o empreendimento e para a cidade de Sapucaia do Sul, pois gera mais desenvolvimento e empregos", ressalta em nota, um dos sócios-proprietários Vilmar Lourenço.

Polo da RMPA sofreu com cheias e terá mais investimento

Outras operações importantes de CD de gigantes estão no Estado. A Amazon tem unidade em Nova Santa Rita, que foi fortemente atingida pelas cheias, chegou a ser fechada por dois meses e voltou a ter 100% da capacidade este mês. A Shopee tem unidade na RMPA.