Black Friday: 10 dicas para ter mais vendas na principal campanha do ano

Cedo ou está na hora de colocar a Black Friday na pauta do negócio? A resposta é: agora. A coluna Minuto Varejo acompanhou recentemente uma sessão comandada por dois nomes importantes na área tecnologia de pagamentos e gerenciamento de clientes, com um cardápio de ações que farão a diferença na ponta entre vender mais ou, pelo menos, não colocar a energia no lugar errado ou gastar mais sem ter retorno.

Alguns achados bem importantes sinalizados pela Pmweb e PagBrasil para a agenda antes da maior campanha de descontos bater à porta do varejo. Os consumidores vão começar a buscar as promoções 30 dias antes do 26 de novembro, data oficial da Black. Isso já é assim no Brasil e nos Estados Unidos, onde a campanha nasceu.

A coluna separou 10 recomendações que podem ajudar a melhorar o desempenho das campanhas.

Na lista, estão, por exemplo, que metade das pessoas quer mais de 50% de abatimento nos preços e vai levar em conta três aspectos para decidir de quem comprar: (1) promoção/desconto, (2) frete e (3) tempo de entrega, nesta ordem.

Atenção: varejista que se preze precisa abolir qualquer tentativa de entrar em campo com alguma "Black Fraude", ação que envolve ofertar desconto que não é real. O mais comum é anunciar promoção com desconto sobre um preço que foi antes elevado.

A "Black Fraude" marcou a largada das campanhas anos atrás, e o consumidor está mais do que vacinado. Em 2023, que não foi de campanha com vendas que entusiasmaram, a plataforma Reclame Aqui teve o maior volume de denúncias de descontos falsos da história da Black Friday no Brasil.

Guto Rocha, vice-presidente de marketing e vendas da Pmweb, reforça que os lojistas precisam ser criativos em montar boas ofertas.

"Mas tem de entregar ofertas de verdade", adverte. "Pode adotar algumas estratégias para mostrar que o preço é garantido, que é o menor da história e, se tiver oferta mais barata, vai devolver o dinheiro. Super funciona porque o cliente se sente seguro", exemplifica.

Além disso, Rocha recomenda que o foco seja em buscar clientes que já estão no cadastro, para não ter de tentar buscar novos e ter de pagar a verba mais cara de mídia do ano. "Vamos chegar na Black Friday de 2024 com expectativa acumulada de três anos", observa o vice-presidente da Pmweb. Isso porque as campanhas de 2022 e 2023 ficaram abaixo do esperado.

Alexandre Guilherme Oliveira, diretor de vendas da PagBrasil, alerta que todas as ações, muitas sugeridas por Rocha, não serão eficazes se, quando o cliente estiver prestes a pagar, depois de colocar os itens escolhidos no carrinho, a plataforma para fechar o negócio não suportar o volume alto de compras.

A sugestão é contratar prestador que cobre por venda efetivada. "A segurança é outro item: não negligencie a proteção dos dados do cliente", adverte Oliveira.

10 dicas para conduzir as campanhas na Black Friday:

Consumidor vai começar a olhar ofertas 30 dias antes de 26 de novembro. Canais para ver ofertas: (1º) marcas favoritas, (2º) redes sociais, (3º) lojas físicas) e (4º) WhatsApp, e-mail e SMS. O que vai definir a compra: (1º) Desconto de mais de 50%, (2º) frete grátis, (3º) entrega rápida e (4º) pagamento flexível. Nem tente adotar a tática da "Black Fraude". O consumidor sabe reconhecer quando o desconto não é real. Faça campanha com preço garantido: indique que é a melhor oferta e que, se tiver uma melhor, vai devolver dinheiro. Monte campanhas combo: oferte desconto por quantidade de produtos, em vez de aplicar em apenas uma unidade. Busque um fornecedor que assegure a estabilidade da plataforma na hora do pagamento. Preserve a segurança dos dados dos clientes, cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Ponto físico: aproveite a vantagem do contato humano. Personalização das ofertas pode elevar em mais de 200% as taxas de adição no carrinho.

Fonte: Pmweb e PagBrasil