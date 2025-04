NR-1: Empresas devem ganhar mais prazo para adotar ações sobre riscos psicossociais

Pandemia de Covid-19, intensificação da digitalização, vida mais intensa na "rede social" do que na vida real, trabalho remoto e híbrido, movimentos de companhias para voltar com força ao presencial e Inteligência Artificial (IA). Seis ingredientes que colocaram no topo um problema: adoecimento mental.

O assunto entrou na agenda da última NRF Retail's Big Show, em Nova York, em janeiro, pelo impacto não só na sociedade, mas no ambiente de trabalho, principalmente em meio à busca de mais eficiência, em contraste com o fator humano no centro. A consultoria global WGSN apontou que quase um quarto das pessoas no mundo relata solidão diária.

Além disso, a IA, que é associada a mais possibilidades de melhorar os negócios, gera uma dose de "medo" no comando: 27% de CEOs globais temem consequências não intencionais ligadas à tecnologia.

O tema ganhou novo tempero no Brasil ante possível adiamento da exigência para empresas adotarem um conjunto de ações ligadas à atualização da NR-1, de Norma Regulamentadora, para a gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho.

O calendário prevê que empresas de todos os setores têm de se ajustar a partir de 26 de maio para seguir o que está na normatização. Mas a vida real mostra que há uma distância entre a regulamentação e a adoção das medidas.

O Ministério do Trabalho e Emprego deve adiar a vigência, atendendo ao pedido de entidades patronais, uma delas a Fecomércio-RS, que representa uma base de empresas com 1,5 milhão de empregados, para prorrogar a implementação por 12 meses. A entidade, maior federação de sindicatos patronais do Rio Grande do Sul, pediu adiamento da cobrança da implementação da NR-1, reforçando pleito de outras entidades.

As medidas vão desde rotinas de acompanhamento da saúde dos trabalhadores, programas para agir nos casos e registro para organismos, como o Ministério do Trabalho, que vai fiscalizar o cumprimento da norma.

Afastamentos barem recorde

A explosão de afastamentos gerados pelo adoecimento está na retaguarda do tema. Dados do Ministério da Previdência Social, noticiados pela Agência Brasil, dão conta de 440 mil casos relacionados a transtornos mentais e comportamentais em 2024. Dez anos antes, foram 203 mil casos. Frente a 2023, a alta foi de 67%. O número recente é recorde histórico e, claro, tem uma conta que é paga pelo sistema geral. Sem contar o impacto na produtividade das empresas, com a saída da mão de obra.



A Fecomércio-RS levou o pleito ao ministro Luiz Marinho, que acenou para o adiamento em encontro com centrais sindicais e outras federações e confederações patronais, em 14 de abril, em Brasília. A pasta terá a tarefa de fiscalizar a aplicação do regramento. As medidas que estão para serem implementadas integram a portaria 1.419, de 2024, que alterou a redação da NR-1.

Um dos focos do comando da Fecomércio-RS é o rol de medidas previstas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) que abrange fatores psicossociais. A federação não desqualifica "o mérito da proposta do Ministério do Trabalho e Emprego em reforçar a saúde e segurança ocupacional", mas reage que "os novos dispositivos trazem conceitos abertos e subjetivos, dificultando a aplicação prática e gerando insegurança jurídica".

O maior argumento é da capacidade para cumprir as exigências da nova regulamentação. "A falta de clareza nos critérios de identificação e avaliação dos riscos psicossociais, além da escassez de profissionais especializados, são entraves apontados pelas organizações para a implementação eficaz dos novos protocolos", elenca a entidade.

"A saúde e a segurança dos trabalhadores são prioridades inegociáveis, mas é fundamental que as empresas tenham condições reais de cumprir as normas com responsabilidade. A prorrogação do prazo é uma medida de bom senso, que permitirá um período de adaptação mais estruturado e seguro para todos os envolvidos", defende o presidente da federação, Luiz Carlos Bohn, em nota.

O dirigente reforça, no comunicado, que o novo prazo "é essencial para que os empregadores tenham tempo hábil para se adaptar, estruturando ações preventivas de forma responsável e segura". "O tempo seria adequado para maior suporte técnico, conscientização e orientação, até em função das penalidades previstas", manifesta Bohn.

Do lado das centrais, a esperada concessão do comando da pasta do Trabalho não foi bem-vinda, devido aos indicadores de incidência do adoecimento. "Estamos indignados com o adiamento. Éramos contra. Agora vamos pressionar para que implementem logo", avisa o vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul (CUT-RS), Everton Gimenez.

"Precisamos de um esforço coletivo para enfrentar esse problema que atinge trabalhadores, empresas e a economia", defende Guiomar Vidor, presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil no Estado (CTB-RS) e da Federação dos Comerciários. Vidor lamenta que tenha faltado "mais atenção" sobre a gravidade dos impactos.

"Só no Rio Grande do Sul foram 37 mil afastamentos por transtornos mentais e depressão em 2024", registra o presidente da CTB-RS. O sindicalista cita ainda que a pauta da jornada 6x1, que domina o comércio que funciona sete dias na semana, está diretamente ligado às disposições da NR-1, devido à carga horária mais intensiva. No Estado, grupos como o Zaffari são alvos de críticas, mas a prática é prevista em acordo com sindicatos de trabalhadores e é disseminada nas atividades comerciais.